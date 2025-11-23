La Policía logra frenar la venta ilegal de una bebé por 3.000 euros en Málaga

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Los detalles La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía descubrió un acuerdo ilegal entre la madre biológica y una pareja que no podía tener hijos.

Agentes del Área de Protección al Menor de la Policía Nacional en Andalucía han detenido un intento de venta de un bebé por 3.000 euros en Málaga. La investigación comenzó tras una resolución de desamparo provisional de una menor recién nacida en un hospital de Málaga. Al retirar a la menor, se tomaron declaraciones a la madre biológica, revelando irregularidades y contradicciones sobre el supuesto padre registrado. Se descubrió que la madre había acordado vender al bebé a una pareja sin hijos. La intervención policial impidió la transacción, y la menor está bajo la tutela de la Junta de Andalucía. La madre y la pareja enfrentan cargos por delitos contra las relaciones familiares y falsedad documental.

Agentes del Área de Protección al Menor (APROME) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), han llevado a cabo una actuación que ha permitido frenar la venta de un bebé por 3.000 euros en Málaga entre su madre biológica y una pareja que no podía tener hijos.

La investigación se inició tras una resolución de desamparo provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga respecto a una menor recién nacida que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia malagueña.

Una vez ejecutada dicha resolución, los agentes procedieron a la retirada inmediata de la menor y a tomar declaración a su madre biológica. En la misma, se detectaron diversas irregularidades y contradicciones relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien figuraba inscrito como tal en el Registro Civil.

Ante la gravedad de los hechos, se abrió una investigación que concluyó en que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico por el importe de 3.000 euros con una pareja que no podía concebir para entregarles a la menor y registrarles como progenitores de la recién nacida.

Sin embargo, la intervención policial permitió la retirada inmediata de la menor antes de materializarse la operación. Además, la menor se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía y reside en un hogar de acogida.

Por su parte, la madre biológica y la pareja en cuestión han sido imputados por los presuntos delitos contra las relaciones familiares y falsedad documental.

