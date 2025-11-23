La Policía detiene a una mujer por quemar contenedores y a un hombre por incitarla a hacerlo a cambio de droga en Gandía

Lugar en el que una mujer habría incendiado un contenedor a cambio de droga en Gandía.

La Policía Nacional ha detenido en Gandía a una mujer de 32 años y a un hombre de 35 como presuntos autores de un delito de daños por incendio intencionado. La mujer habría incendiado un contenedor de papel en la avenida República de Gandía, incitada por el hombre a cambio de droga. El contenedor quedó completamente calcinado. La sospechosa, con antecedentes por hechos similares, fue identificada y detenida, ingresando en prisión por orden judicial. El hombre, que buscaba desviar la atención policial para facilitar la venta de drogas, también fue arrestado y puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Gandía a una mujer de 32 años y a un hombre 35 años como presuntos autores de un delito de daños por incendio intencionado. Por su parte, la arrestada habría prendido fuego a un contenedor, mientras que el joven le habría incitado a ello a cambio de droga.

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre, sobre las 2:30, cuando comenzó a arder un contenedor de papel situado en la avenida República de Gandía, quedando completamente calcinado e inservible, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Por su parte, los agentes averiguaron que una mujer se habría aproximado al contenedor y, tras lanzar algún objeto incandescente en su interior, este empezó a prenderse fuego.

Las pesquisas lograron la identificación y posterior localización de la sospechosa, que fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de daños por incendio intencionado. Esta mujer ya había sido arrestada anteriormente por hechos similares, habiendo quemado al menos otros cinco contenedores en la localidad. De esta manera, la detenida ha pasado a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

Asimismo, las indagaciones de los investigadores permitieron, además, detener a una segunda persona implicada en este hecho: un varón que habría incitado a la ahora arrestada a prender fuego a contenedores a cambio de pequeñas cantidades de droga para consumo propio.

El objetivo era causar incendios que desviasen la atención policial de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancias. Así, los agentes lo arrestaron también como presunto autor de un delito de daños por incendio, pasando a disposición judicial.

