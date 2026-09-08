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Operación Drahab

La Policía desmantela la 'Banca de Dubái': un banco para financiar narcos y blanquear el dinero de la droga

Los detalles La operación ha dejado 21 detenidos, entre ellos, los brokers de este banco y los narcos financiados. Sin olvidar los más de 20 millones de euros intervenidos.

La Policía desmantela la 'Banca de Dubái': un banco para financiar narcos y blanquear el dinero de la droga
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En el mundo del narcotráfico todo es posible, hasta que exista un banco solo para el dinero de la droga. O mejor dicho, que existía, porque la Policía ha desmantelado una red que financiaba a grandes narcotraficantes y blanqueaba su dinero. La operación ha dejado 21 detenidos, entre ellos, los brokers de este banco y los narcos financiados. Sin olvidar los más de 20 millones de euros intervenidos.

La investigación empezó con un buque hundiéndose frente a la costa de Gijón. Al remolcarlo, los agentes descubrieron que los narcos lo habían vaciado. Se llevaron casi 2.000 kilos de cocaína. Así arrancó la Operación Drahab "contra los números uno del narcotráfico y del blanqueo de capitales", en palabras del comisario jefe de la UDEF, José Rodríguez.

Además, la Policía destapó su modus operandi: cómo habían financiado el envío de la droga gracias a un narcobanco, la autodenominada 'Banca de Dubái'. "Es el crimen como servicio, te presto un servicio por el cual sí o sí voy a cobrar", explica Rodríguez. Y todo, sin exponerse. No usaban cajeros ni maletines, sino dinero y conversaciones encriptadas.

"Para poderlo bancalizar, ofrecen el servicio de creación de empresas", recuerda Encarna Ortega, inspectora jefa de la sección de blanqueo de capitales. Pero también daban préstamos, compraventa de inmuebles y hasta lotería. Todo lo que hiciera falta para blanquear el dinero. Hasta 20 millones de euros.

La Policía desmantela la 'Banca de Dubái' La Policía desmantela la 'Banca de Dubái'laSexta

Con 21 detenidos, han caído los brokers del narcobanco y los narcos a los que financiaban. "Los llamados ases o números uno del narcotráfico". De hecho, tres de los cuatro ya están detenidos.

El colombiano 'Poker Face', el Pablo Escobar sueco; y el británico 'Spartan'. Solo sigue en busca y captura Alejandro Salgado, 'El Tigre', el gran capo español, al que la policía le acaba de cerrar el narcobanco.

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