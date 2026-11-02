"No sabemos qué va a pasar": las consecuencias para comerciantes y pasajeros del corte ferroviario entre Madrid y Andalucía

Los detalles Por la estación de Santa Justa pasaban, antes del accidente de Urda, una media de unos 35.000 viajeros al día, pero ahora, en pleno puente de noviembre, el panorama es otro.

El accidente ferroviario en Urda ha interrumpido el tráfico de trenes entre Madrid y Andalucía, afectando económicamente a la región. En Sevilla, la afluencia de turistas ha disminuido, impactando a los comercios, especialmente en la estación de Santa Justa. Los trabajadores están preocupados por posibles recortes de personal. Manuel Rosso, del restaurante Las Piletas, teme que la campaña de Navidad se vea afectada. Renfe planea alternar tramos de tren con autobús, lo que incrementa el tiempo de viaje. Los precios subieron temporalmente debido a la alta demanda, y algunas empresas consideran sustituir los viajes por videollamadas, previendo un efecto prolongado de la tragedia.

El accidente ferroviario en Urda (Toledo) y el consecuente corte del tráfico de trenes entre Madrid y Andalucía ha dejado también su impacto entre comerciantes y pasajeros. Por Sevilla siguen los tours y el trajín de maletas, pero nada es igual que antes de la tragedia.

"Ha bajado bastante la afluencia de turistas, ya que si no hay trenes...", ha afirmado la trabajadora de un comercio de la capital andaluza. Los comercios de la estación de Santa Justa lo notan especialmente. "No sabemos qué va a pasar. Si van a recortar personal...", ha dicho una trabajadora. Por ahí pasaban, antes del accidente, una media de unos 35.000 viajeros al día, pero ahora, en pleno puente de noviembre, el panorama es otro.

"Ahora lo que nos viene es la campaña de Navidad que nos va a afectar y bastante", ha señalado Manuel Rosso, del restaurante sevillano Las Piletas. Pero como pasó tras Adamuz, confían en poder retomar cierta rutina a partir de este martes.

Termina el parón de maquinistas y Renfe ofrecerá alternar tramos de tren con autobús. "A mí el AVE tampoco me ahorraba mucho y me daba menos confianza, así que...", ha reconocido una pasajera desde la estación de autobuses Madrid Sur.

La mayoría de pasajeros a Sevilla se preparan para afrontar tres horas de más frente al AVE, y hasta 13 horas en total si el destino es Cádiz. "Y el trastorno porque mañana trabajo y al llegar esta noche a las 11 y media tengo que dormir en Granada y mañana viajar a Antequera"

Es el trastorno del trasbordo al tener la conexión ferroviaria rota. Aunque la altísima demanda tras la tragedia disparó los precios en general, por suerte ha sido temporal. Además, algunas empresas se plantean cambiar los viajes programados por más videollamadas asumiendo que el efecto de la tragedia va para largo.

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