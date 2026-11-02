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Propuesta de la izquierda

Una "unión civil" con una amiga o amigo que otorgue permisos para cuidarlo cuando lo necesite: la propuesta que se debate en Francia

Los detalles Es la última iniciativa de la izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Si los casados tienen derecho a librar cuando hospitalizan a su pareja, ¿por qué los solteros no pueden hacer lo mismo con sus amigos?.

Imagen de dos personas paseando por la calle

Pase lo que pase, el apoyo de un amigo incondicional siempre está ahí siempre. Esto es precisamente lo que piensa la diputada francesa Clémence Guetté, quien ha hecho una proposición de ley para reconocer jurídicamente las relaciones de amistad en Francia.

¿Qué beneficios podría traer la propuesta de la izquierda Insumisa sobre la "unión civil" entre amigos? Por ejemplo, tener permisos de fallecimiento o enfermedad como los que se tiene cuando se está casado para cuidar a ese amigo o amiga cuando lo necesite.

Además, la iniciativa plantea incluso que esa amistad pueda recibir tu herencia o que tenga derechos a una baja de maternidad o paternidad si la madre es soltera, así como impulsar fórmulas de vivienda social adaptadas a hogares no tradicionales.

De salir adelante la propuesta que se debate en Francia, dos personas a las que solo les una una amistad podrán formalizar legalmente su vínculo.

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