La acampada por la vivienda de Sol amanece con menos tiendas y prepara su mudanza a los barrios

Imagen de archivo de las tiendas de campaña en la acampada de Sol.

Los detalles El movimiento 26S propone la Puerta del Sol, al igual que el resto de plazas populares, como punto neurálgico y asambleario post-acampada. "Seguiremos parando cada desahucio y cada desalojo", destaca.

La acampada en la Puerta del Sol ha amanecido con menos tiendas de campaña, ya que la mayoría de las comisiones han anunciado su disolución y traslado a los barrios. El Movimiento 26S ha leído un manifiesto exigiendo responsabilidades a las autoridades por la situación actual, recordando su origen en la "rabia y hartazgo" por la vulneración de derechos. Proponen que la Puerta del Sol sea un punto de reunión post-acampada, expandiendo la lucha a los barrios. La decisión de "mudarse" a los barrios busca preparar una huelga general el 11 de noviembre, tras recibir un aviso de la Delegación del Gobierno.

La acampada de Sol ha amanecido este lunes con menos tiendas de campaña, después de que la mayoría de las comisiones anunciaran su progresiva disolución, la salida de la plaza de sus integrantes y la "mudanza" a los barrios.

La presencia de tiendas de campaña ha disminuido, especialmente las que rodeaban el pabellón de cristal que da acceso a la Estación de Cercanías de Sol y aquellas que se encontraban en la calle Arenal.

El movimiento 26S ha leído un "manifiesto reivindicativo político-social" con la intención de que las autoridades se responsabilicen de la situación que les "ha traído hasta aquí". De esta forma, han recordado que este movimiento nació del sentimiento "de rabia y hartazgo" debido a la vulneración "de los derechos que garantizan la vida digna".

En su comunicado, proponen la Puerta del Sol, al igual que el resto de plazas populares, como punto neurálgico y asambleario post-acampada, "siguiendo una filosofía de recuperar las plazas como espacio de reunión y propuesta". De esta forma, dejan claro que la lucha "no se quedará aquí", expandiéndose por los barrios y demás territorios.

"Seguiremos parando cada desahucio y cada desalojo. Nos apropiaremos de los espacios que sean necesarios como punto de encuentro y de reunión", han asegurado.

Este fin de semana, la mayoría de las comisiones que han organizado la acampada en la Puerta de Sol de Madrid desde hace más de un mes en defensa del derecho a la vivienda, autodenominadas Acampada 26S, anunciaron esta disolución y "mudanza" a los barrios con la finalidad de preparar la huelga general del 11 de noviembre.

Esta decisión se produjo después de que la Delegación del Gobierno enviase la semana pasada un correo electrónico a la comisión de asesoría legal de la acampada en Sol para comunicarle que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

"Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S", con el objetivo de "preparar la huelga general" señala un comunicado del movimiento Acampada 26S.

En principio, dos de las diez comisiones se quedarán en Sol. Además, también continuarán esta acampada gente que va por libre y personas en situación de calle.