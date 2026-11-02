Las grúas retiran los últimos vagones del Iryo siniestrado que quedaban en la vía y la Guardia Civil homenajea a las víctimas en Urda

Los detalles El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a las 69 personas fallecidas. De ellas, 40 son hombres y 29 mujeres. Todas son mayores de edad.

En Urda, Toledo, se han retirado los últimos vagones del tren Iryo tras el accidente, y se han trasladado a una zona segura para ser inspeccionados por perros rastreadores. La Guardia Civil sigue buscando restos biológicos, con un despliegue de medio centenar de efectivos. La portavoz, Teresa Albacete, confirmó que las tareas continuarán hasta que se completen. Los guardias civiles han rendido homenaje a las 69 víctimas del accidente, colocando flores y guardando un minuto de silencio. El Instituto de Medicina Legal ha identificado a los fallecidos, notificando a las familias y oficinas consulares correspondientes. 55 cuerpos están ya a disposición de sus familiares.

Ya no queda ningún vagón sobre las vías en el lugar de la tragedia de Urda, en Toledo. La tarde de este lunes las grúas han trabajado en la zona del accidente para retirar los dos últimos vagones que quedaban del Iryo, el siete y el ocho. Uno a uno los han bajado a una zona segura para que los perros los rastreen de nuevo. Ahí esperan a que lleguen los tráiler para llevárselos este martes.

Por su parte, los vagones del AVE ya fueron retirados a lo largo de la pasada noche y trasladados a una zona segura. La Guardia Civil ha mantenido este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona.

La portavoz de la Guardia Civil en Urda, Teresa Albacete, ha informado de que continúan "las tareas de búsqueda y localización de restos". "Los cuatro vagones del Iryo que quedaban encima de la vía han sido depositados en una zona segura", ha comunicado y ha añadido que "la vía está limpia y el servicio cinológico va a continuar la búsqueda en esa zona hasta que den por concluidas las labores".

Así, ha comunicado que este martes comenzará "el traslado de vagones que se encuentran en la zona segura mediante góndola a un lugar seguro y quedarán a disposición de la autoridad judicial".

Mientras, los trabajos de reparación en la vía no comenzarán hasta que se concluyan las últimas batidas de búsqueda que continuarán al menos durante la jornada de este martes.

Homenaje a las víctimas

Además, los guardias civiles desplegados en Urda (Toledo) han homenajeado a las víctimas fallecidas en el accidente de tren. Los agentes han colocado unas flores y han guardado un minuto de silencio en una encina cercana al lugar donde perdieron la vida 69 personas.

"Se ha establecido en este punto, en esta encina, porque es una zona libre, está fuera del perímetro que la autoridad judicial estableció, por lo tanto pueden acercarse libremente para depositarse flores o cualquier ofrenda que considere", ha especificado Albacete.

Identificados los 69 fallecidos

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a las 69 personas fallecidas. De ellas, 40 son hombres y 29 mujeres. Todas son mayores de edad.

Las identificaciones realizadas corresponden a 54 personas fallecidas de nacionalidad española, y 15 personas fallecidas corresponden a ciudadanos extranjeros (uno de nacionalidad argentina, dos australiana, uno canadiense, uno checa, cuatro estadounidenses, uno francesa, dos japonesa, uno mexicana, uno portuguesa y uno tunecina).

De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Han sido notificadas ya a las familias la totalidad de las 69 identificaciones, y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera. 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares.

En ese sentido, el procedimiento que se ha seguido una vez se identificaba a la persona fallecida ha pasado, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se ha incorporado a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

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