El pianista de una iglesia evangélica valenciana se sienta en el banquillo por el presunto homicidio de un joven

Los detalles Según el escrito de acusación, el detonante del conflicto habría sido un gesto de la madre de la víctima, que pidió al principal acusado, que tocaba el piano en la iglesia, que dejara de hacerlo.

La Fiscalía solicita 32 años de prisión para cada uno de los tres acusados de asesinar a un joven de 24 años durante una pelea en una iglesia evangélica de Valencia. El joven murió tras recibir una puñalada en el pecho, mientras que su hermano de 16 años resultó herido. El conflicto comenzó cuando el principal acusado, un hombre de 42 años, tuvo una disputa con la madre de las víctimas por un gesto durante un culto religioso. Una semana después, el acusado y dos familiares agredieron violentamente a los hijos de la mujer. Los tres acusados fueron detenidos y ahora enfrentan cargos por homicidio. laSexta.

La Fiscalía pide 32 años de prisión para cada uno de los tres acusados de participar en el asesinato a puñaladas de un joven durante una pelea en una iglesia evangélica de Valencia. La víctima, de 24 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho que le atravesó el pulmón. Su hermano, de 16 años, también resultó herido en el altercado.

Los hechos se produjeron durante un culto religioso, en el que el principal acusado, un hombre de 42 años que tocaba el piano en la iglesia, habría iniciado una disputa con la familia. Concretamente, el conflicto comenzó una semana antes del crimen, cuando la madre de las víctimas le hizo hecho un gesto para que dejara de tocar durante la celebración por ir a destiempo, según el escrito de la acusación.

La semana siguiente, durante la misa del domingo, el acusado habría acudido junto a dos familiares para dar una paliza a los hijos de la mujer que, según relataron testigos, estuvo marcada por una gran violencia. Además, añaden que algunos de los presuntos homicidas llegaron a utilizar palos.

El presunto autor del apuñalamiento y su hijo fueron detenidos en Málaga tres días después del crimen, mientras un tercer sospechoso fue arrestado días más tarde. Ahora, los tres se sientan en el banquillo para responder por su presunta implicación en unos hechos que acabaron con la vida del joven. La Fiscalía solicita 32 años de cárcel para cada uno de los acusados, una petición que suma 96 años de prisión.

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