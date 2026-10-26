Las casas de Babilonia resisten ante el avance del mar y una ley que pretende demolerlas

¿Por qué es importante? Tras años de lucha de los vecinos contra el Gobierno central para evitar el derribo, la Justicia ha declarado inconstitucionales varios preceptos de la ley valenciana que permitían frenar su derribo.

Las casas de Babilonia, en la playa de Guardamar del Segura, enfrentan la erosión costera y un prolongado conflicto judicial. Construidas hace casi un siglo, su demolición fue temporalmente detenida por la Generalitat Valenciana, que valoró su posible patrimonio cultural. Sin embargo, el Gobierno central sostiene que estas edificaciones perjudican la playa al ocupar el espacio de las dunas. Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, defiende su valor histórico y su compatibilidad con el litoral. Los vecinos, preocupados por la erosión y el impacto emocional del derribo, también resaltan su importancia cultural. Recientemente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales partes de la ley que protegía estas viviendas, complicando aún más su situación.

Las casas de Babilonia, construidas hace cerca de un siglo en la playa de Guardamar del Segura (Alicante), se encuentran hoy al borde del agua y enfrentan una doble amenaza: la erosión del litoral y un largo conflicto judicial. La Generalitat Valenciana había frenado temporalmente su demolición al considerar que las viviendas podían tener un valor patrimonial y etnológico, sin embargo, su futuro continúa en el aire tras años de disputas entre los vecinos y la Administración central.

El Gobierno central defiende que estas construcciones contribuyen a la degradación de la playa, ya que ocupan el espacio de las dunas y hacen que las olas reboten con más fuerza al chocar contra superficies rígidas. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la localidad, Vicente Martínez Mus, en cambiO, se ha opuesto a la demolición y ha defendido el valor de estas construcciones. «No va a ser mejor playa porque esas casas no existan. No es mejor costa la de Guardamar porque no existan», afirmó en septiembre de 2025. El conseller también ha sostenido que estas edificaciones son compatibles con el litoral valenciano y contribuyen a conservar la imagen tradicional de la costa.

Los vecinos, por su parte, denuncian las consecuencias de la erosión y señalan que, en las zonas donde ya se han derribado viviendas, el mar ha ganado terreno, dejando al descubierto tuberías y provocando daños en el asfalto. Además apelan a la historia de la ciudad, considerando que forman parte del paisaje típico de la zona.

"Mucha tristeza, mucha pena. No te lo puedo describir porque me voy a poner a llorar", lamenta María Maestre, vecina de Babilonia, hablando de lo que conllevaría emocionalmente este derribo. También advierte de la situación de quienes residen allí durante todo el año y no tienen otra vivienda a la que trasladarse. "Hay quien no tienen otra casa a donde ir", relata.

Ahora, además, la batalla por conservar estas viviendas ha sumado un nuevo capítulo judicial, donde el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios preceptos de la ley valenciana que permitían frenar su derribo. El Consell, no obstante, ha reiterado su voluntad de buscar vías para proteger los núcleos costeros tradicionales.

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