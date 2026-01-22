Ahora

Suceso en Benifaió

Tres detenidos por el asesinato de un hombre y el incendio de su vivienda en Benifaió, Valencia

Los detalles Los investigadores concluyeron que el homicidio fue cometido por dos personas allegadas a la víctima y que el fuego fue provocado presuntamente por el hijo del fallecido.

Bombers en el incendio de una vivienda de Benifaió.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas responsables del asesinato de un hombre ocurrido el pasado 18 de agosto en su vivienda del municipio valenciano de Benifaió, Valencia, así como del posterior incendio del domicilio donde se cometió el crimen.

Por su parte, la Benemérita ha comunicado que el incendio estuvo precedido por una fuerte explosión que alertó a numerosos vecinos, quienes se asomaron a ventanas y balcones tras escuchar la detonación.

Así, instantes después, uno de los moradores salió corriendo del edificio con gran parte del cuerpo afectado por quemaduras y aseguró que tres individuos encapuchados habían matado a su padre por una deuda y habían huido del lugar.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes del Grupo de Homicidios y Personas Desaparecidas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Valencia, incluyeron la toma de declaración a personas del entorno de la víctima, el visionado de grabaciones de cámaras de seguridad y el análisis de comunicaciones telefónicas.

Como resultado, los investigadores concluyeron que el homicidio fue cometido por dos personasallegadas a la víctima y que el incendio fue provocado presuntamente por el hijo del fallecido.

El pasado 20 de enero fueron detenidos los tres implicados, de entre 21 y 23 años y de nacionalidad española, en las localidades de Alginet y Valencia. A estos se les atribuyen los presuntos delitos de homicidio, contra la salud pública, incendio, amenazas y lesiones.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carlet. Este jueves, la titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos hombres detenidos y puestos a disposición judicial.

Ambos están siendo investigados por los delitos de homicidio o asesinato, incendio, lesiones, coacciones y amenazas, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica. Asimismo, la magistrada ha tomado declaración a otros dos investigados en relación con los hechos.

Se trata del hijo del fallecido, que permanece hospitalizado a consecuencia de las heridas sufridas y al que se investiga inicialmente por un delito de incendio, y de otro hombre, imputado por un presunto delito de omisión del deber de socorro.

A este último se le han impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.

