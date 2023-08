El cantautor español José Luis Perales ha sido una de las últimas víctimas de la ingente cantidad de bulos que circulan por Internet, muchos de ellos notificando la muerte de todo tipo de personalidades que en realidad no se han producido. Por eso, tan solo unos minutos después de que circulase esta información, y con la calma chicha que le caracteriza, Perales salió a desmentir su fallecimiento.

"Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca", explicó en un vídeo publicado en redes sociales. Lo bonito, en todo caso, fue comprobar el cariño con el que todo el mundo se despedía de él. Y más divertida fue la reacción al conocer que estaba vivo. Pero no fue la suya la única falsa muerte del día. A Fernando Savater también le mataron con otro tuit.

En este caso, detrás del bulo estaba el periodista italiano Tommasso Debenedetti. El mismo que anunció la muerte de la exministra Elena Salgado, de los Premios Nobel Annie Ernaux y Mario Vargas Llosa y del Papa Benedicto XVI, todas ellas con gran repercusión en la red social. Lo hace, dice, para denunciar lo fácil que es colársela a los medios de comunicación.

Un truco para evitarlo es ir al perfil que lo anuncia: si está recién creado y ha tuiteado poco, cabe desconfiar. También es recomendable acudir a canales de información oficiales que por norma general pueden certificar dicha información. Ya sea porque la persona afectada lo ha desmentido por cuenta propia, como en el caso de Perales.

No es la única opción: otro consejo muy útil para saber si es cierto o no es leer a través de los medios de comunicación, que por norma general no publican información sobre el fallecimiento de una persona hasta que este está confirmado por el entorno cercano de la víctima. Aunque hay que reconocer más de uno ha caído en la trampa.

No obstante, algunos de los "ilustres matados" se lo han tomado con gracia. Como Pérez Reverte, que le respondió que cómo iba a estar muerto si le pillaba navegando, o Bisbal, que desmintió lo suyo con esta canción de Adele que dice "hola, soy yo desde el otro lado". Y que así sea muchos años más.