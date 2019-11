Después de que haya salido a la luz que Gran Hermano obligó a Carlota a ver cómo supuestamente abusaban de ella, muchas han sido las voces que han criticado la actitud del programa y de la cadena.

Hasta el propio Pepe Herrero, que ganó la séptima edición de Gran Hermano se ha pronunciado. A través de un directo en Instagram que posteriormente ha subido a su cuenta de Youtube ha hablado sin tapujos.

"Probablemente se avecina el vídeo más duro de mi vida y mi adiós definitivo a las microscópicas posibilidades de aparecer más en Telecinco, pero hay líneas que no se pueden cruzar, ni realidades que se puedan callar", ha asegurado.

En una conversación con Coto Matamoros, el ganador de la séptima edición de Gran Hermano, ha arremetido contra Telecinco, contra el programa y contra el presentador: "Jorge Javier, tapaste una violación".

"Ahora, si quieres, nos das una clase de moralidad. Tú, por lo menos, cobras 500, 600, 700.000 pavos por hacerlo y es verdad que todos tenemos un precio, pero ¿por 80 euros como habéis ido otros? No tenéis vergüenza, sois unas cucarachas", ha añadido Pepe Herrero.

"No tenéis moral alguna"

En este sentido, el concursante ha asegurado en un tono muy duro que todo son "unos vendidos" y que no tienen "moral alguna" para juzgar a nadie.

Gran Hermano trató de silenciar los presuntos abusos sexuales. Según las diligencias del caso, abierto tras la denuncia de la víctima, el 'súper' le dijo a la joven que no debía hablar del tema: "Por favor, Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. La organización ha tomado la decisión por José María y por ti pero esto no puede extenderse a la casa".

Varios trabajadores de Gran Hermano vieron el presunto abuso sexual a Carlota y nadie lo detuvo. Aquella noche, había varios empleados siguiéndolo en directo, pero ninguno entró en la casa para parar lo que estaba ocurriendo. Según ha explicado el equipo del programa en diferentes ocasiones, los turnos son de ocho horas y en ellos siempre hay un mínimo de cuatro personas trabajando.

Un equipo de laSexta ha podido hablar con varios compañeros de Carlota en su edición. Christian Gabaldón ha contado cómo todo comenzó tras un "juego de chupitos" y ha criticado la intención de silenciar los abusos: "Me parece que el tema se les fue un poquillo, creo que no estuvieron a la altura. No entiendo el tema de ocultar".

Por su parte, Daniel Sánchez, también exconcursante, ha recordado cómo fue con la joven a poner la denuncia: "Ella me dijo que quería denunciar y la acompañamos". Además, ha desvelado que la víctima "ha estado en tratamiento psicológico" y que "le ha costado salir a la calle".