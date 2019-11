Todo sucedió el 3 de noviembre de 2017, cuando Telecinco emitía la edición 18 de Gran Hermano, titulada 'GH Revolution'. En la casa de Guadalix, donde la productora Zeppelin TV grababa el reality show, se celebraba una fiesta con música y alcohol.

Una celebración que acabó en un presunto abuso sexual a una de las concursantes, Carlota, por parte de otro participante, José María. Todo quedó grabado por las cámaras del programa, que posteriormente enseñaron el vídeo a la concursante en el confesionario.

'El Confidencial' ha tenido acceso a las imágenes que muestran la desesperada reacción de la joven al ver el demoledor vídeo. Ella se encuentra visiblemente nerviosa y desubicada ante la grabación, de la que se desprenden varios sonidos como un "mírame" del presunto agresor o "quítate eso", en referencia al jersey de la víctima. También se percibe como ella dice "no" en varias ocasiones.

"Me va a dar algo de verdad, me cago en la puta"

Carlota no puede creer lo que le están obligando a ver sin previo aviso. "Me va a dar algo, de verdad, me cago en la puta", apunta. Su rostro describe la angustia, que aumenta por momentos, mientras se tapa la boca. Finalmente se da la vuelta para no seguir viendo la dantesca escena.

Pero el vídeo sigue y el sonido que se puede percibir es una fuerte respiración. "Por favor, para ya 'súper', por favor", ruega. El vídeo sigue y ella insiste: "¿Puedes pararlo ya?, por favor".

En ese momento es cuando llega la surrealista respuesta de los responsables: "Lo paramos cuando quieras, Carlota. Creemos que tienes que verlo, pero como tú quieras". El vídeo sigue y ella vuelve a preguntar: "¿Es todo así o hay algo más fuerte?". "Es lo que estás viendo", responde el 'súper'.

"Por favor quítalo ya, quítalo ya"

"Por favor quítalo ya, quítalo ya". Tras volver a pedir que se retiren las imágenes de manera desconsolada y con lágrimas en los ojos, finalmente la organización accede pero el audio sigue activo: "Que sigue el puto audio 'súper', quítalo".

En ese momento las imágenes cesan y le comunican a la víctima que el presunto agresor, José María, ha sido expulsado. "¿Esto lo va a ver gente?", pregunta ella a lo que le responden que no "bajo ningún concepto".

"Queremos que sepas que tienes todo nuestro apoyo psicológico, familiar...", le informa el 'súper', a lo que Carlota, sola en ese habitáculo, responde con una pregunta: "¿Psicológico?".

La conversación con el 'súper' sigue y le ofrecen la posibilidad de abandonar. En ese momento, y según informa 'El Confidencial', Carlota sufre un ataque de ansiedad. Pide que le dejen hablar con José María pero el programa insiste en que no es posible y que no pueden "tolerar" ese tipo de actuaciones. "Pues claro que no, no lo entiendo, joder. Pero entended que soy yo. Y no puedo expresarme nada, ¿ni un minuto?", responde ella.

"Por favor, traedme algo que me relaje"

Sigue muy nerviosa y le avisan de que su psicóloga está allí, aunque declina su ayuda llorando y dando vueltas en el interior del confesionario: "Por favor, traedme algo que me relaje, de verdad, tengo el corazón a mil. No me va a ayudar que hable con nadie".

Tras esto, el programa le asegura que sólo ella ha visto las imágenes y ella pide hablar con su gente: "Yo no quiero hablar con la psicóloga, quiero hablar con mis amigos de ahí fuera. Y necesito que me asegures que lo que voy a hablar no va a salir. Porque evidentemente voy a hablar de eso".

GH intentó silenciar el abuso: "No debe salir de aquí"

Unas palabras que hacen reaccionar de nuevo al 'súper', que pronuncia una frase demoledora: "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí".

Carlota insiste en que le dejen volver a la casa, pero la organización le pide que espere. "¿A qué tengo que esperar? No voy a decir nada, ya he entendido lo que me has dicho, bastante mierda tengo en la cabeza con lo que acabo de ver", contesta la joven.

En ese momento acceden al lugar Pilar Blasco, CEO de Endemol Shine Iberia, y la psicóloga. Ambas le preguntan cómo está. Hoy han pasado dos años y la víctima sigue en tratamiento psicológico. Ni Telecinco ni 'Gran Hermano' han contactado con ella.

Así fue el presunto abuso sexual

Los concursantes de Gran Hermano celebraban una fiesta con alcohol y Carlota empezó a encontrarse mal tras beber varios chupitos. José María, con quien la joven había iniciado una relación en el reality show de Telecinco, la acompañó a la habitación

"Tengo lagunas mentales de aquella noche. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. (A la mañana siguiente) Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta", explicó Carlota en declaraciones a 'El Confidencial'.

Ella asegura que las imágenes que tuvo que visualizar mostraban "perfectamente" que José María se aprovechaba de ella en la habitación mientras ella estaba inconsciente: "Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que me estaba cuidando".

En las imágenes también se observa cómo la joven intenta parar a José María diciéndole 'no puedo' y haciendo varios gestos de desaprobación. "Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia. Es que incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", explicaba la joven.

La jueza considera que "existen motivos suficientes" para dar por finalizada la instrucción al ver indicios de un delito de abuso sexual. El programa denunció el caso en la Guardia Civil el sábado 4 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 20:00.