Christian Gabaldón, concursante de Gran Hermano en la edición donde presuntamente abusaron sexualmente de Carlota, ha explicado en una entrevista con laSexta que todo comenzó en un "juego de chupitos" en la casa.

"A Carlota le sentó mal y ella se fue a la habitación con José María. Carlota estaba 'out', se había vomitado encima, estaba mal, estaba inconsciente", ha señalado, asegurando que el presunto agresor "estaba bien": "Creo que bebió un poquillo, pero yo lo vi bien, no lo vi en estado de embriaguez".

Christian asegura que cuando se dirigió a entrar en la habitación, José María le pidió que se marchara: "El chico me dijo 'mira no entres que está esta chica mala'. Sin pensar en nada, avisé a todos los compañeros y dije 'oye mira, esta Carlota mal, no entréis'".

En ese instante es cuando supuestamente ocurrió todo. Al día siguiente, Gran Hermano expulsó al presunto agresor. Carlota, que también abandonó la casa, volvió en días posteriores: fue entonces cuando les explicó lo que había pasado.

Preguntado sobre si los responsables del reality show de Telecinco les dejaban hablar sobre el presunto abuso en la casa, Christian asegura que "no": "Nos dijeron que lo dejásemos marchar, que Carlota ya estaba aquí, que teníamos que estar contentos por ello y que fuéramos pasando el tema".

Una posición por parte del programa que, según explica, le provocó un enfado: "Si ellos desde fuera lo hubieran abordado de otra manera y no le hubieran dado silencio a esto, lo hubiera visto bien porque es continuar el programa dentro y fuera le estamos dando la visibilidad que se merece".

"A día de hoy, que sé que fuera no salió nada y dentro tampoco, me parece que el tema se les fue un poquillo, creo que no estuvieron a la altura. No entiendo el tema de ocultar", denuncia.

El exconcursante también apunta que siempre ha creído la versión de Carlota: "No la veo en la mentira, la veo más en la verdad aunque pueda quedar mal. Yo desde el primer minuto me la creí y se acabó, no le di más vueltas".

Además explica que la víctima "lleva dos años malos" y denuncia que ha habido un "abuso hacia ella": "Lo que más rabia me da de todo es que los espectadores no la hayan creído, ¿cómo es posible que con todo lo que está pasando haya un programa que lleva 18 años en antena y decida tirar a una persona por un supuesto abuso y que los espectadores crean que es mentira?".

GH obligó a Carlota a ver el presunto abuso sexual

El pasado martes salió a la luz el vídeo donde se podía ver cómo Gran Hermano obligaba a ver a Carlota la escena del presunto abusos sexual mientras ella, presa por la ansiedad, suplicaba entre sollozos que retiraran las imágenes.

"Me va a dar algo de verdad, me cago en la puta", "por favor, para ya 'súper', por favor", "¿puedes pararlo ya?, por favor" o "que sigue el puto audio 'súper', quítalo", son algunas de las frases de la concursante, que se muestra muy afectada, con mucha ansiedad y entre lágrimas.

En esas imágenes, incluidas en las diligencias del caso, también se puede escuchar a duras penas los sonidos del vídeo del abuso como un "mírame" del presunto agresor o un "quítate eso". También se escucha cómo ella dice "no" repetidas veces.

Además, también se ve cómo el 'súper' intenta silenciar el presunto abuso: "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí".