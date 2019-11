Daniel Sánchez, concursante de Gran Hermano en la edición en la que presuntamente abusaron sexualmente Carlota, ha hablado con laSexta sobre lo ocurrido.

Según ha contado, "ella se levantó al día siguiente y no recordaba nada de lo que había pasado".

En ese momento, él se preocupó por el estado en el que se encontraba su amiga y se acercó hasta el lugar en el que se estaba ella junto con José María, el presunto abusador.

"Me acerqué a la habitación y él (José María) me hizo un gesto con la mano desde la puerta para decirme que ella estaba bien y que me fuera y yo me marché. Estaban los dos metidos en la cama", ha recordado.

Después de la presunta agresión, desde Gran Hermano no dieron ningún tipo de explicación a los concursantes de la casa, según ha asegurado Daniel Sánchez. "A nosotros no se nos dice en ningún momento lo que ha pasado, simplemente nos cuentan que ellos ya no están concursando".

El joven ha asegurado que fue consciente de lo que había ocurrido cuando acabó su participación en Gran Hermano porque la propia Carlota se lo reveló: "Cuando salimos ella me contó todo, todo".

Fue la presunta víctima la que le contó a Daniel que iba a presentar una denuncia. "Hablando con ella me dijo que quería denunciar y la acompañamos a denunciar", ha destacado.

Años después, Carlota lucha por salir adelante, aunque lo ha pasado muy mal. Su compañero Daniel es consciente de ello: "Ha estado en tratamiento psicológico, muy mal anímicante. Le ha costado salir a la calle y aunque han pasado dos años, no se ha celebrado el juicio y ella sigue a la espera. Necesita que esto termine".

Las cámaras del programa recogieron el presunto abuso y Gran Hermano obligó a Carlota a ver las grabaciones. El Confidencial ha accedido a las imágenes del momento en el que la joven suplica que le quiten el vídeo. "Me va a dar algo de verdad, me cago en la puta", exclamó.

Su cara, totalmente descompuesta, mostraba la angustia que estaba pasando. De hecho, llegó a suplicar que le quitaran la grabación: "Por favor, para ya 'súper', por favor".

A pesar de su petición, el vídeo siguió y finalmente los responsables le dijeron: "Lo paramos cuando quieras, Carlota. Creemos que tienes que verlo, pero como tú quieras".

Las grabaciones, incluidas en las diligencias del caso reflejan lo que tuvo lugar en la casa de Gran Hermano. Además, muestran también cómo el 'súper' quiso silenciar el presunto abuso sexual: "Carlota, no debe salir de aquí".