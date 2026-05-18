Muere un hombre por hantavirus en Colorado: descartan relación con el brote del Hondius

Los detalles El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Estado de Colorado ha confirmado que el fallecido dio positivo por hantavirus tras tener contacto con roedores dentro del propio Estado.

Cuando parecía que el hantavirus quedaba en el pasado, un hombre ha fallecido en Colorado, Estados Unidos, por este virus. Este caso no está relacionado con el brote del crucero Hondius, cuyos pasajeros fueron desembarcados en Tenerife para ser atendidos en sus países de origen. El fallecido, residente del condado de Douglas, contrajo una cepa local del virus, conocida como "Sin Nombre hantavirus", transmitida por el ratón ciervo. Colorado, con más de 120 contagios desde 1993, es uno de los estados con más casos históricos de hantavirus en Estados Unidos. El caso está siendo investigado por el Departamento de Salud Pública de Colorado.

Cuando empezábamos a pensar que el hantavirus se quedaba en el pasado, con el crucero Hondius llegando a Róterdam para ser desinfectado y con la mayoría de infectados por el virus de la variante 'Andes' mostrando signos de mejora o de estabilidad, hemos conocido un nuevo fallecimiento. Un hombre ha muerto por hantavirus en Colorado, en Estados Unidos.

Nada tiene que ver con el brote del crucero, cuyos pasajeros desembarcaron en el puerto de Grandadilla, en Tenerife, para ser deportados y atendidos en sus países de origen. Es cierto que Estados Unidos ha implantado cuarentenas para los turistas nacionales que estaban a bordo del Hondius, en Nebraska. Porque en todo EEUU solo tienen en ese Estado una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel o UATAN.

Pero el hombre que ha fallecido tras infectarse de hantavirus, del que por el momento solo sabemos que es un adulto y que vivía en el condado de Douglas, jamás estuvo a bordo de este crucero de lujo. Pese a ello, antes de su fallecimiento, funcionarios del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, confirmaron que era un caso positivo por hantavirus. Así lo explicaron en un comunicado: la persona habría contraído el virus dentro del Estado y con una cepa local, porque habría estado expuesta a roedores.

Este caso ya está siendo investigado por el propio Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Estado de Colorado.

El virus identificado en Colorado es el llamado "Sin Nombre hantavirus", que se detectó por primera vez en el suroeste de EEUU en 1990. Esta variante es transmitida principalmente por el ratón ciervo, muy común en zonas rurales, montañosas y suburbanas.

Además, Colorado es uno de los territorios con más casos históricos de hantavirus dentro de Estados Unidos. Desde 1993 se han confirmado más de 120 contagios.

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