Delincuencia, robos y tráfico de drogas: así es la peligrosa calle de Madrid que visitará el papa

El sumo pontífice visitará un centro de Cáritas que se encuentra en la calle Cullera del barrio de Lucero. Ahí tendrá una reunión con varios de sus usuarios.

Madrid ya se está preparando para la visita del papa León XIV. La capital de España será la primera parada del viaje apostólico del sumo pontífice que también viajará hasta Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En Madrid, se ha podido saber que León XIV, entre otras cosas, visitará una calle que se considera de las más inseguras de la ciudad.

Está en el barrio de Lucero y, en ella, hay un centro de Cáritas que recibirá al papa. Este, como señala Javier Bastida, se encuentra en la calle Cullera, y, como cuenta, va a ser el primer lugar que visite León XIV después de ser recibido por los reyes.

El reportero ha podido charlar con los vecinos de la zona que le han contado que desde que han instalado 18 cámaras en el barrio, "están muchísimo mejor". Una vecina explica que en el barrio "ya no hay tanta droga ni delincuencia". "Antes era mucha gente que se drogaba", explica otra vecina. Un vecino expone que para ellos la visita del sumo pontífice "es algo histórico".

Iñaki López considera muy positivo que el papa se reúna con Cáritas "que realiza una labor impresionante y que ha sido, por cierto, muy duramente atacada por Vox en los últimos tiempos".

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