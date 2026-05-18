Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

Pasará a disposición judicial

Detenida una mujer por matar a su marido en Salamanca que estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él

Los detalles Las personas que han llamado a los servicios de emergencia habían precisado que la víctima había resultado herida con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer de 44 años ha sido detenida este lunes por acuchillar mortalmente a su pareja, un hombre de 51, en la vivienda en la que vivían en la calle Petunias del barrio Garrido de Salamanca. Según ha informado la Agencia Efe, ella estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ahora ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección.

En torno a las 6:45 horas de este lunes, dos llamadas han avisado al servicio autonómico de Emergencias de una agresión a un hombre en un domicilio y los alertantes ha precisado que la víctima había resultado herida con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente. El centro de emergencias ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil.

No obstante, el personal sanitario trasladado al lugar solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

La mujer está a la espera de pasar a disposición judicial mientras la investigación de la Policía Nacional sigue abierta, según ha informado este lunes en una declaración enviada a los medios la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Andalucía 2026, en directo | Moreno insiste en "gobernar en solitario" pero admite que deberá "buscar acuerdos" con Vox: "La prioridad es Andalucía"
  2. La alerta internacional por ébola en el Congo moviliza a la región y provoca cierres fronterizos para contener el brote
  3. Shakira gana una batalla a Hacienda: no tenía su domicilio en España en 2011 y le tendrán que devolver más de 60 millones
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán amenaza a EEUU con hacer del mar de Omán "su cementerio" si no cesa el bloqueo de Ormuz
  5. Anita la Fantástica, en busca y captura por no presentarse a un juicio por estafa de 730.000 euros en viajes a carreras de Moto GP
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"