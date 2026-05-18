Detenida una mujer por matar a su marido en Salamanca que estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él

Los detalles Las personas que han llamado a los servicios de emergencia habían precisado que la víctima había resultado herida con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.

Una mujer de 44 años ha sido detenida en Salamanca por acuchillar mortalmente a su pareja de 51 años en su domicilio. Anteriormente, ella estuvo registrada en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ya no figuraba en dicho sistema ni contaba con medidas de protección. El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 horas, cuando se recibieron llamadas alertando de una agresión con arma blanca. A pesar de la rápida intervención de la policía y los servicios sanitarios, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. La mujer aguarda pasar a disposición judicial mientras continúa la investigación.

Una mujer de 44 años ha sido detenida este lunes por acuchillar mortalmente a su pareja, un hombre de 51, en la vivienda en la que vivían en la calle Petunias del barrio Garrido de Salamanca. Según ha informado la Agencia Efe, ella estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ahora ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección.

En torno a las 6:45 horas de este lunes, dos llamadas han avisado al servicio autonómico de Emergencias de una agresión a un hombre en un domicilio y los alertantes ha precisado que la víctima había resultado herida con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente. El centro de emergencias ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil.

No obstante, el personal sanitario trasladado al lugar solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

La mujer está a la espera de pasar a disposición judicial mientras la investigación de la Policía Nacional sigue abierta, según ha informado este lunes en una declaración enviada a los medios la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido