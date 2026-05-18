Detienen a dos ladrones y expertos en el método del alcantarillazo en Zaragoza: uno entra en prisión tras acumular 61 arrestos

Uno de los dos detenidos es un chico de Badalona que no ha dejado de salir y entrar de centros de menores. No ha conocido otra cosa ni ha hecho otra cosa en su vida que delinquir robando.

La Policía ha detenido a dos hombres en Zaragoza, acusados de múltiples robos con fuerza en establecimientos. Utilizaban el método conocido como "alcantarillazo", lanzando tapas de alcantarilla para romper cristales y escaparates. Este modus operandi les permitió desvalijar al menos 20 comercios en lo que va de año. En imágenes captadas, se observa cómo uno de los individuos entra rápidamente a una cafetería, roba la caja registradora y escapa. Uno de los detenidos es multirreincidente, con 61 detenciones acumuladas, 17 de ellas en 2026, y ha pasado siete años en prisión.

La Policía ha detenido este lunes a dos hombres como presuntos autores de varios robos con fuerza en distintos establecimientos y locales de Zaragoza. Siempre usaba el mismo 'modus operandi': rompía los cristales o escaparates utilizando tapas de alcantarilla. Es decir, las lanzaba contra ellos para abrirse paso y llegar hasta su botín.

Conocido como el método del alcantarillazo, es una forma que ya hemos visto en múltiples atracos. Pero es que, estos detenidos, la habrían usado para desvalijar al menos una veintena de comercios en lo que va de año.

En Más Vale Tarde tenemos las imágenes de uno de sus últimos golpes. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver a la perfección cómo dos hombres pasean por la calle, en Zaragoza. Son las 23:00 horas de la noche. De repente, rompen el cristal de la cafetería lanzando una alcantarilla y uno de los individuos entra a toda velocidad.

Salta por encima de la barra, se activa la alarma, pero eso no le frena. Tiene claro su objetivo: la caja registradora. En cuanto consigue arrancarla, sale corriendo por el mismo agujero de la fachada. Pero estos dos cacos no abandonan el lugar de los hechos.

Esa misma noche, solo unas horas después, volvieron a actuar en una cafetería de la zona. Utilizan el mismo método, el del alcantarillazo. De nuevo, el mismo hombre entra a gran velocidad hasta la caja registradora, la coge y sale corriendo por donde ha entrado.

Este lunes sabemos que la Policía ya los ha detenido y que, uno de ellos, es multirreincidente. Ha entrado en prisión tras acumular 61 detenciones policiales, 17 de ellas en lo que va de este 2026. Es más, solo desde el 30 de marzo, habría cometido diez robos en establecimientos de Zaragoza.

Se trata de un chico de Badalonaque no ha dejado de salir y entrar de un centro de menores. No ha conocido otra cosa ni ha hecho otra cosa en su vida que delinquir robando. Además, ha estado siete años en prisión, desde 2010.

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