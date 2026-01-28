"Pasé dos años trabajando sin cobrar y ahora tengo mi propia casa": así puede cambiar la vida de miles de migrantes con la regularización extraordinaria

El contexto Con la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros, centenares de miles de personas pasarán a tener acceso a sanidad, educación y vivienda, además de poder trabajar de manera legal.

Este martes, el Gobierno anunció la regularización extraordinaria de cientos de miles de migrantes que se encontraban en situación irregular y que llevan al menos cinco meses residiendo en España. Esto, tal y como anunció la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, cambia totalmente la situación legal no solo de estas personas cuya situación se regularizará, sino también a las empresas que necesitan la mano de obra de esos trabajadores y que ahora tendrán una mayor estabilidad regulatoria.

Para conocer de primera mano cómo cambiará la vida de aquellos que se vean beneficiados por la regularización, laSexta ha comprobado de primera mano cómo fue la experiencia de quienes ya han podido acogerse a este tipo de procesos.

Tras siete años en nuestro país en situación irregular, Mady consiguió buscarse un futuro digno. Sin embargo, atravesó situaciones de auténtica explotación al verse desprotegido por la ley: "Estuve dos años trabajando sin cobrar para aprender".

Ahora, ya en situación regular, ha podido montar su propio huerto y adquirir una vivienda en la que ha construido un proyecto de vida con su familia. A él, la regularización le cambió la vida. "Me ha costado mucho no, muchísimo, porque si no tienes papeles, no tienes acceso a casa ni a nada", relata.

Algo similar, aunque en un ámbito profesional muy diferente, le ha pasado a Ariadna. Desde 2025 se dedica a ayudar como psicóloga a mujeres migrantes en Valencia. Lo ha hecho después de varios años en situación irregular y encadenando trabajos precarios como cuidadora ante la imposibilidad de ejercer su profesión de forma legal.

"Éramos tres personas que la cuidábamos y nos repartíamos 800 euros entre las tres. A mí me tocaban 360", detalla Ariadna. Ahora, con su residencia ya regularizada, se siente más útil dando apoyo a quienes pasan por su misma situación, y asegura que, para muchas de las mujeres que pasan por su consulta, ella es "un ejemplo" de vida.

También se vio en la calle Tubal cuando llegó a España en 2019 procedente de Venezuela en plena Navidad. "Yo llegué el 30 de diciembre y estaba en la calle. Ahora, para mí, el 30 de diciembre es un día normal, un día para preparar la Nochevieja", asegura.

Una normalidad que consiguió trabajando tras regularizar su situación. Ha pasado de cocinero a supervisor de una empresa de logística. Ahora tiene coche, trabajo y vivienda. Y sobre todo una vida digna que, con la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros, será una realidad para muchos miles de migrantes más en este 2026.

