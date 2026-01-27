La Iglesia celebra la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno: "Es un acto de justicia social"

¿Qué ha dicho? En un comunicado conjunto, Cáritas y la Conferencia Episcopal celebran que el Gobierno apueste por "reconocer, dignificar y garantizar oportunidades y derechos" a quienes ya forman parte de la sociedad española.

El Gobierno español ha aprobado una regularización extraordinaria para migrantes en situación irregular, permitiéndoles solicitar su regularización entre abril y el 30 de junio. La medida busca reconocer y garantizar derechos a quienes ya son parte de la sociedad española. Esta iniciativa ha sido celebrada por colectivos de defensa de migrantes e instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, como Cáritas y la Conferencia Episcopal Española, que la consideran un acto de justicia social. Aunque se reconoce como un paso positivo, se critica que no incluye a todos los colectivos vulnerables. La Iglesia destaca la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Este martes, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la regularización extraordinaria de cientos de miles de migrantes que ya viven en España. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que las personas en situación irregular podrán solicitar su regularización entre abril y el 30 de junio de este año. Un plazo de dos meses destinado, según ha señalado, a "reconocer, dignificar y garantizar oportunidades y derechos" a quienes ya forman parte de la sociedad española, en lo que ha calificado como un hito "histórico".

La noticia, además de por colectivos de defensa de las personas migrantes, ha sido celebrada por instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han festejado la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un comunicado, Cáritas define la regularización como "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aun a costa de mantenerles en situación irregular".

Además, destaca este texto que "la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería", puesto que "ofrece respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias".

La Conferencia Episcopal y las demás organizaciones eclesiásticas ya habían reclamado previamente que se incorporase una disposición transitoria que diese lugar a una regularización extraordinaria de migrantes a la espera de una reforma profunda del Reglamento de Extranjería.

En ese sentido, la Iglesia define la modificación legal impulsada por Moncloa en 2025 como "un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes". No obstante, denuncia que "deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente" pese a que "han sido objeto reiterado de las demandas" efectuada por la propia Iglesia.

No obstante, y pese a las críticas por no permitir que se beneficien todos los migrantes, la Iglesia asegura que "esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social". "Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión", zanja el comunicado conjunto emitido por todas las organizaciones eclesiásticas españolas.

