Paralizado diez días el desahucio en Burjassot (Valencia) del investigador Daniel González

Entre líneas El hecho de haber frenado este nuevo desahucio es prueba de que la presión social desde los sindicatos está funcionando.

Diez días. Es el tiempo que ha quedado paralizado el desahucio del físico e investigador de la Universitat de València (UV) Daniel González de la vivienda en la que reside, en régimen de alquiler, desde 2009 en Burjassot (Valencia).

Así lo ha confirmado el propio afectado y las asociaciones que se han concentrado durante la mañana de este miércoles en las puertas del edificio.

Eva García, miembro del Sindicat de Llogateres, que se ha sumado a la protesta, convocada por el Sindicat d'Habitatge, ha señalado a EFE que la comisión judicial ha comunicado a Daniel, que se encontraba "muy nervioso" y "desbordado", el aplazamiento del desahucio.

García atribuye la decisión de la comisión judicial a la "presión social" ejercida estos días en las acampadas por la vivienda y ha señalado que desde su asociación van a seguir "parando desahucios" como el de Daniel y consiguiendo "alternativas habitacionales" y viviendas dignas.

"Hay esperanza", ha afirmado Daniel en declaraciones a los medios de comunicación tras informarle la comisión judicial del aplazamiento del desahucio.

El investigador ha agradecido la movilización social ante su situación y ha manifestado que "protestar y dejar constancia de que esto no es justo ya para mí es muy importante".

Daniel ha recordado que "ya se celebró un juicio en el que se reconoció que tenía un contrato de alquiler legal, con opción de compra y en el que se especifica la modificación de las rentas y ahora, muchos años después, vuelven a juzgar algo que ya ha sido juzgado". "Es inaudito, además de injusto", ha aseverado.

El físico ha instado a "seguir luchando" y "protestando" por situaciones como la suya y espera que "nadie que tenga un contrato legal de alquiler, con opción a compra, tenga que soportar cómo unos fondos buitre le acaban echando de su casa".

Desde el Sindicat de Llogateres lamentan que a las personas en esta situación se les tilde de "okupas" o "perroflautas". "Daniel es investigador de la UV y del CSIC, tiene un sueldo, un trabajo, capacidad económica, pero no capacidad para hacer frente a subidas abusivas como las que le están planteando", ha añadido.

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