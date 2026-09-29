Desahucian en Mataró (Barcelona) a un hombre con un 87% de discapacidad y a su familia

Los detalles Los Mossos han desplegado varios furgones desde las 06:30 horas a las puertas del edificio para asegurar el lanzamiento judicial, a pesar de la concentración de vecinos y activistas que se han movilizado para intentar frenar la actuación policial.

Los Mossos d'Esquadra han desahuciado en Mataró a una familia vulnerable de siete personas, incluyendo un hombre con un 87% de discapacidad y tres menores, uno de ellos con autismo. La vivienda, en el barrio de Cerdanyola, pertenece a un fondo de inversión que se negó a negociar su permanencia tras 11 años de alquiler. A pesar de la movilización de vecinos y activistas, la policía aseguró el lanzamiento judicial desde las 06:30 horas. Pilar Sánchez, portavoz del Sindicato de Vivienda de Mataró, criticó la "complicidad" del gobierno local y pidió medidas drásticas contra la crisis habitacional, como la expropiación de viviendas de bancos y fondos buitre. Otro desahucio está programado en el barrio de Rocafonda, afectando a otra familia vulnerable sin alternativa residencial.

Los Mossos d'Esquadra han ejecutado este martes el desahucio de una familia vulnerable compuesta por siete personas, entre las que se encuentran un hombre con un 87% de discapacidad y tres menores de edad, uno de ellos con autismo, en Mataró (Barcelona) .

La vivienda, ubicada en la Ronda Cerdanya del barrio de Cerdanyola, pertenece a un fondo de inversión que, según ha denunciado en redes el Sindicato de Vivienda de Mataró, se ha negado a negociar la permanencia de los inquilinos, que llevaban 11 años residiendo de alquiler en el inmueble.

La policía ha desplegado varios furgones desde las 06:30 horas a las puertas del edificio para asegurar el lanzamiento judicial, a pesar de la concentración de vecinos y activistas que se han movilizado para intentar frenar la actuación policial. "No es permisible en un momento en que todos los políticos se están haciendo la foto con un decreto que supuestamente pararía un desahucio como este", ha denunciado la portavoz del sindicato, Pilar Sánchez, en un vídeo publicado en redes.

Asimismo, la representante del colectivo ha acusado de "complicidad" al Gobierno municipal de Mataró y ha reclamado la paralización inmediata de todos los lanzamientos judiciales en la ciudad. En este sentido, Sánchez ha exigido aplicar medidas "mucho más radicales" ante la problemática habitacional, como "una bajada drástica de los precios" del alquiler y la "expropiación de todos los pisos de bancos y fondos buitre para ponerlos al servicio de la clase trabajadora".

Este no es el único desalojo programado para hoy en la capital del Maresme, pues a las 10 horas está previsto un segundo operativo para desahuciar a otra familia en la calle Colòmbia, en el barrio de Rocafonda.

Según ha advertido el Sindicato de Vivienda de Mataró, este procedimiento afecta también a un núcleo familiar en situación de vulnerabilidad con dos menores a su cargo que no disponen de una alternativa residencial adecuada por parte de Servicios Sociales.

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