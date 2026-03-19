Juicio visto para sentencia: los padres de la 'casa de los horrores' en Oviedo se enfrentan a una pena de 25 años de cárcel

El contexto El matrimonio se enfrenta a penas de 25 años de prisión por delitos de violencia psíquica en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono.

El caso de los padres que mantuvieron a sus hijos encerrados durante cuatro años ha quedado visto para sentencia. Los menores, de 8 y 10 años, vivieron aislados del mundo exterior en una casa convertida en un búnker en Oviedo, sin ver la luz del sol ni poder caminar libremente. Los padres, que temían que sus hijos enfermaran, los mantuvieron sin escolarizar y con mascarillas. En el juicio, el matrimonio reconoció que su comportamiento no era normal y su defensa argumentó que sus decisiones, aunque equivocadas, no fueron criminales. La Fiscalía acusa al matrimonio de violencia psíquica, detención ilegal y abandono, enfrentándose a 25 años de prisión. Desde hace un año, los padres están en prisión sin ver a sus hijos, mientras sus abogados piden la absolución para recuperar el vínculo familiar.

Visto para sentencia el caso de los padres que mantuvieron encerrados a sus hijos durante cuatro años. Los menores estaban totalmente aislados del mundo exterior: sin ver la luz del sol, ni poder caminar. Los padres mantienen que solo querían lo mejor para sus hijos, que tenían miedo a que salieran de casa. Ahora, se enfrenta a 25 años de cárcel por el caso conocido como 'La casa de los horrores'.

El miedo insuperable que sentían los padres a enfermar estaría detrás de ese voluntario de aislamiento. Por eso sus tres hijos, de 8 y 10 años, no salían de la vivienda, ni siquiera al jardín. Llevaban mascarillas y estaban sin escolarizar. Vivían en una casa convertida en un búnker.

Este jueves, en el último día de juicio, el matrimonio ha reconocido que ese comportamiento no era normal. "Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas, incorrectas, pero no criminales", ha dicho el abogado de la madre. En su derecho a la última palabra, los padres han insistido en que solo querían lo mejor para ellos. "Ellos siempre han actuado en pro del interés de sus hijos", ha insistido la defensa.

Se encuentran en prisión desde hace un año y no han vuelto a ver a los menores. Sus abogados piden la libre absolución y confían en que vuelvan a reunirse para "recuperar el vínculo paterno-filial".

Cuando los menores fueron liberados de esta casa de Oviedo en 2025, tras cuatro años encerrados, la Policía descubrió que dormían en pequeñas cuñas. Según la Fiscalía, presentaban problemas de control de esfínter por utilizar pañales de manera prolongada.

Caminaban encorvados y tenían dificultades para subir y bajar escaleras. El matrimonio se enfrenta a penas de 25 años de prisión por delitos de violencia psíquica en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono.