Buscan a un turista británico que cayó al mar desde un crucero cerca de Tenerife

Salvamento Marítimo busca desde el jueves al hombre, quien desapareció cuando el barco se encontraba a 16,5 millas al noroeste de Punta de Teno.

Salvamento Marítimo busca a un pasajero británico de 76 años del crucero Marella Explorer 2, que cayó al agua a 16,5 millas de Punta de Teno, Tenerife. Se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda que incluye el helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar, y el avión Sasemar 103. También participan un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil. El crucero, procedente de Funchal, colaboró en la búsqueda antes de atracar en Santa Cruz de Tenerife. La alerta se recibió el jueves a las 9:48 horas, y la búsqueda continúa con nuevos relevos y recursos.

Salvamento Marítimo busca desde el jueves a un pasajero de nacionalidad británica de 76 años del crucero Marella Explorer 2, que cayó al agua cuando el barco se encontraba a 16,5 millas al noroeste de Punta de Teno, en Tenerife.

Para el dispositivo de búsqueda, se ha movilizado el helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar y el avión Sasemar 103, así como un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil.

El propio crucero, que según el portal 'VesselFinder' procedía de Funchal (Madeira), participó en la búsqueda antes de atracar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 2:40 horas de este viernes.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en Tenerife recibió la alerta de hombre al agua el jueves a las 9:48 horas, y el dispositivo se activó desde el primer momento.

A primera hora de la mañana de este viernes, se ha reiniciado la búsqueda con el helicóptero Helimer 201, que se turnará con el helicóptero Cuco de la Guardia Civil. También se ha incorporado la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil, procedente de La Palma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.