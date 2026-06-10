La oposición exige explicaciones a Juanma Moreno tras la imputación del CEO de una productora de Canal Sur

¿Qué han dicho? La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha pedido "respeto absoluto a la justicia y total rechazo a cualquier abuso". Se desmarca de cualquier responsabilidad, porque "es una empresa que no es pública, la mayoría es privada".

Este miércoles se reveló la denuncia de una trabajadora contra Gustavo Fuentes, CEO de una productora en Sevilla, por presunto acoso y agresiones sexuales durante diez años. La Junta de Andalucía asegura haber tomado medidas, pero la oposición exige explicaciones al presidente Juanma Moreno. La indignación es palpable, con líderes como María Jesús Montero y Antonio Maíllo condenando el comportamiento. Desde Adelante Andalucía, se critica la falta de acción y encubrimiento. El Gobierno andaluz condena los hechos, pero se desmarca de responsabilidades, alegando que la productora es privada. Gustavo Fuentes niega las acusaciones y está a disposición de la justicia. La cadena pública no ha recibido denuncias internas y no puede tomar medidas adicionales, lo que la izquierda considera una excusa.

Este miércoles hemos conocido la denuncia de una trabajadora contra su jefe tras haber sufrido, durante diez años, presunto acoso y agresiones sexuales. Concretamente, tres entre 2013 y 2023. Se trata de Gustavo Fuentes, CEO de una famosa productora de Sevilla que trabaja habitualmente con Canal Sur.

Una vez hecha pública esta denuncia, la Junta de Andalucía asegura que ha tomado y aplicado las medidas necesarias. Pese a ello, desde la oposición ya han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que aclare qué sabía sobre este caso de presunto acoso y agresión sexual.

En Andalucía, la indignación ante las acusaciones es más que palpable. "A las mujeres hay que protegerlas desde el minuto uno. Este es un comportamiento vergonzante que nosotros denunciamos", ha recordado la secretaria general del PSOE de Andalucía, Maria Jesús Montero; mientras que Antonio Maíllo ha hablado de que "ha habido unas prácticas deleznables".

Por su parte, el líder de Adelante Andalucía ha asegurado que "no se puede permitir en la tele pública acosadores sexuales. Así de simple". Porque hablan de un comportamiento intolerable que se conoció y se tapó. "Aquí parece que ha habido un tapar, una dejación, un ponerse de perfil, no me quiero enterar", ha añadido Montero desde Sevilla.

Por eso piden que se aclare todo. O en palabras de José Ignacio García: "Queremos explicaciones y queremos que se llegue hasta el final".

Desde el Gobierno andaluz de Juanma Moreno también han condenado lo sucedido. La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha pedido "respeto absoluto a la justicia y total rechazo a cualquier abuso".

Eso sí, se han desmarcado de cualquier responsabilidad, porque esa productora es privada y no depende de la Junta. "Es una empresa que no es pública, la mayoría es privada", ha subrayado España.

De momento, la única respuesta del imputado es que está tranquilo y a disposición de la justicia. "En los más de 30 años de carrera profesional nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo", mantiene Gustavo Fuentes en un comunicado.

Desde la cadena pública aseguran que no les consta una denuncia interna y que, como ya hay un procedimiento judicial abierto, no pueden tomar medidas adicionales.

Algo que para la izquierda es solo una excusa. "No puede escudarse en que la vía judicial le impide desarrollar el protocolo antiacoso", ha criticado Maíllo.

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