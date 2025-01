Juan y Medio confiesa que Juan Carlos I se puso en contacto con su programa de Canal Sur para buscar "compañía"

"Estoy hablando de gente que no tiene a nadie más por encima de ellos". Las insinuaciones de Juan y Medio llevan a Jordi Évole a señalar al rey emérito. Pero, ¿es esto posible realmente?

"Hay figuras que tú jamás creerías, que personas de ese peso político, económico y cultural llaman interesándose por personas que salen en el programa. Y te quedas... y dices, ¿de verdad? Y ahí te das cuenta de la soledad", cuenta Juan y Medio en 'Lo de Évole' acerca de su espacio televisivo de Canal Sur, en el que las personas mayores van a buscar pareja o, mejor dicho, compañía.

Jordi Évole escucha con atención al mítico presentador, que está a punto de desvelar un auténtico bombazo. "Un banquero, alguien de una institución política o de nuestra democracia...", comienza a enumerar. "Te estoy hablando de gente que no hay nadie más por encima de ellos", afirma al ver la cara de estupefacción de su entrevistador.

"¿Juan Carlos I?", se atreve a preguntar Jordi Évole. La cara de Juan y Medio lo dice todo, aunque no abre la boca, por ahora. "Lo que le faltaba ya, que llamase a tu programa", comenta entre risas. "Pues te puedo decir que... vamos a decir... de su entorno... de... o sea, llamar interesándose y pidiendo... comunicación con una persona que salió en el programa", termina confesándole, no sin cierta incomodidad.

El presentador de formatos tan míticos como 'Inocente, inocente' recalca, como ya lo ha hecho anteriormente en la entrevista, que más que amor o pareja, las personas buscan amistad en 'La tarde, aquí y ahora'. "Veo amistad, soledad, curiosidad. Y me conmueve también porque, ¿por qué no? ¿Por qué no puede estar él desesperado y solo en un país ajeno, extraño, rodeado de gente que está con él porque cobra?", dice poniéndose en el lugar del rey emérito.

La inocentada de Juan y Medio a Jordi Évole

Lo que el presentador de 'Lo de Évole' no sabe todavía es que todo lo que Juan y Medio le está contando acerca del rey emérito es, en realidad, una inocentada. Todo es mentira. No en vano, él ha sido durante muchos años el conductor de otro espacio mítico de la televisión de nuestro país, 'Inocente, inocente'; un programa en el que se le toma el pelo a los famosos.

La broma se desvela al final de esta conversación en un divertidísimo momento que no puedes perderte. Esta es la cara que se le queda a Jordi Évole.