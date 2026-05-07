Hospitalizada en Ámsterdam con síntomas de hantavirus una azafata del vuelo donde viajó una de las personas fallecidas

Los detalles La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, muestra síntomas leves y se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según ha dicho el Ministerio de Sanidad de Ámsterdam a la cadena estatal NOS.

Una mujer holandesa, azafata de KLM, ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam con síntomas de hantavirus tras estar en contacto con una víctima de este virus en Johannesburgo. Este es el primer caso sospechoso de transmisión por contacto en los Países Bajos, pendiente de confirmación por laboratorio y la OMS. Además, tres pasajeros del crucero MV Hondius han sido evacuados a los Países Bajos por sospecha de hantavirus. Dos presentan síntomas graves, mientras que el tercero es asintomático. El crucero, afectado por un brote, atracará en Tenerife, donde se gestionará la cuarentena de los pasajeros.

Una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero, según las autoridades locales.

La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, muestra síntomas leves y se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según ha dicho el Ministerio de Sanidad de este país a la cadena estatal NOS.

La afectada había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril. El día antes, la mujer estuvo "brevemente" a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam.

"Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el avión", dijo KLM en un comunicado publicado el miércoles, donde también precisó que se trataba del vuelo KL592.

"Como medida de precaución, el Servicio de Salud Pública está informando a todos los pasajeros que se encontraban a bordo de este vuelo. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) indica que existen indicios de que el hantavirus en cuestión (variante andina) puede transmitirse de persona a persona, pero que esto ocurre muy raramente", añadió la aerolínea.

"A nivel internacional, solo se han descrito algunos casos. Además, la transmisión de persona a persona solo se produce cuando las personas tienen un contacto muy cercano entre sí", subraya el comunicado. La mujer holandesa fallecida era la esposa del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril, y considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve.

Ella desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió el 26 de abril en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad, tras haber tratado de tomar el citado vuelo a Ámsterdam. El tercer deceso hasta la fecha ha sido el de una segunda pasajera el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

Llega a Países Bajos el tercer evacuado desde el crucero

Por otro lado, el tercer pasajero evacuado del crucero MV Hondius sospechoso de estar contagiado por el brote de hantavirus llegó este jueves a Países Bajos en un segundo avión medicalizado, que había partido el miércoles de Cabo Verde pero tuvo que realizar una parada en Gran Canaria para solucionar un fallo en el soporte médico.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Schiphol pasadas las 9.00 hora local (7.00 GMT), donde le estaban esperando varias ambulancias, según informó la agencia holandesa ANP. Los otros dos pasajeros que habían sido evacuados del navío llegaron ayer a Países Bajos en un primer vuelo medicalizado y ya han sido hospitalizados, uno en el centro Médico Universitario de Leiden (Países Bajos) y el otro, de nacionalidad alemana, en el hospital UKD Düsseldorf (Alemania).

La segunda aeronave tuvo que detenerse a repostar en Gran Canaria después de que Marruecos se negase a que entrara en su territorio a cargar combustible y, en la isla, el personal informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente. La naviera Oceanwide, que opera el crucero, confirmó anoche que el segundo avión estaba sufriendo un retraso, aunque no detalló las causas, y señaló que el pasajero a bordo permanecía en condición estable.

Los tres pasajeros que han sido transportados por vía aérea a Países Bajos son un ciudadano neerlandés de 41 años y que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

De los tres, dos cuentan con síntomas graves, y uno no presenta síntomas pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto cercano con un pasajero fallecido a bordo el pasado 2 de mayo, detalló la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions. Con esa evacuación, ya no quedaría en el barco ninguna persona que presente síntomas de hantavirus entre los 146 pasajeros restantes.

No obstante, la operadora del barco y las autoridades médicas neerlandesas decidieron reforzar la asistencia sanitaria a bordo del crucero con tres médicos adicionales. Además del antes mencionado fallecimiento, otras dos personas que viajaron en el crucero han muerto en este brote, y según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco pasajeros confirmados o sospechosos como contagiados, incluyendo los tres evacuados hacia Países Bajos.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán una cuarentena, anunció el Ministerio de Sanidad español tras coordinar la acogida del barco con la OMS. La naviera explicó que sigue en contacto estrecho con las autoridades relevantes en cuanto al "punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros y el cronograma concreto".