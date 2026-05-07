Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "El nivel de preocupación del hantavirus para la población general es muy bajo"

"Mi nivel de preocupación, como ha dicho el Centro Europeo de Control de Enfermedades y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, para la población general es un nivel de preocupación muy bajo", asegura contundente en Al Rojo Vivo, en una entrevista con Antonio García Ferreras.

Tras terminar la reunión por el brote de hantavirus entre Canarias, Sanidad y Política Territorial, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha asegurado que el barco no atracará en el puerto de La Granadilla, sino que fondeará. La evacuación "se hará con todas las garantías para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión", ha dicho.

Nada más finalizar esta reunión, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, entraba en directo en Al Rojo Vivo y explicaba toda la información al respecto de esta crisis, matizando que efectivamente el barco va a fondear, y no a atracar-

Igualmente, contestaba a las quejas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había hecho al respecto desde México, quien destacaba que "lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro de ese gobierno. No hay nadie al volante, nunca". Unas declaraciones que podemos ver en este vídeo.

Padilla responde, criticando que Ayuso se ha ido a todo trapo a México para no estar ocupándose de las cosas que tiene que hacer en su propia comunidad, que "evidentemente donde se van a atender es en la Comunidad de Madrid, pero en un centro que es de ámbito estatal, que es el Hospital Gómez Ulla".

Ahora bien, según el secretario de Estado de Sanidad asegura que hay algo que le sorprende de todo esto y que es "casi desesperanzador", que es que la presidenta diga que no tenía información.

"No dudo que ella no tenga información, porque no se la haya dado la gente de su equipo de Gobierno, pero en el día de ayer (miércoles, 6 de mayo), yo tuve una conversación con la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el director general de Salud Pública tuvo una conversación con la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid....", asegura Padilla, enumerando así todos los contactos que habían tenido entre España y Madrid: "Hay una comunicación constante con la Comunidad de Madrid", insiste.

Otra cosa es que, añade Padilla, que "cuando se trata de elegir entre velar por el bienestar de 14 españoles de diferentes comunidades autónomas, tres de ellos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid siempre elige el conflicto".

Ahora bien, "nosotros vamos a seguir incorporando a todas esas comunidades a las conversaciones y dando toda la información que sea necesaria en el momento en el que sea preciso y sin lugar a dudas, haciendo uso de todas y cada una de nuestras competencias".

Por último, y con respecto a su nivel de preocupación sobre que este virus pueda ser una amenaza real para la población, Padilla se ha mostrado así de contundente: "Mi nivel de ocupación es un 10 para que salga todo bien". Y "mi nivel de preocupación, como ha dicho el Centro Europeo de Control de Enfermedades y el Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias, para la población general es un nivel de preocupación muy bajo", concluye Padilla.

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