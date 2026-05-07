Amenazas de bloquear el puerto y pequeñas protestas en Canarias ante la llegada del crucero con hantavirus

Las causas Los trabajadores del puerto de Granadilla critican la falta de información sobre los protocolos durante el desembarco.

Un crucero afectado por un brote de hantavirus fondeará cerca de Tenerife, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores del puerto de Granadilla, quienes amenazan con bloquear las instalaciones. Han solicitado más información sobre los protocolos a seguir durante la evacuación de las 144 personas a bordo, prevista para el domingo. La Coordinadora de Puertos de Canarias apoya que el barco solo fondee y critica la decisión del Gobierno de España de hacerlo atracar sin consenso. Exigen garantías sanitarias y medidas de protección para el personal y la población. Una protesta en Las Palmas mostró oposición a la llegada del crucero.

Aunque finalmente el crucero afectado por un brote de hantavirus va a fondear cerca de Tenerife, en lugar de atracar en la isla, los trabajadores del puerto de Granadilla, por el que se evacuará a las 144 personas a bordo, están preocupados y amenazan con bloquear totalmente las instalaciones.

Los trabajadores se han reunido este jueves con sus representantes sindicales para acordar qué medidas tomar ante la operación de evacuación que, previsiblemente, empezará el domingo por la mañana.

Según han explicado a laSexta, necesitan más información sobre los protocolos a seguir si, por ejemplo, alguna persona de la tripulación está enferma y hay que bajarla del barco o si hay que trasladar hasta el buque comida o medicinas.

Lo que de momento sigue en pie es la manifestación del viernes frente al Parlamento Canario a las 12:00 hora canaria. Además de los trabajadores del puerto, se espera también la asistencia de sanitarios y ciudadanos.

Piden protección y un protocolo claro

Por otro lado, la Coordinadora de Puertos de Canarias ha expresado su compromiso con la actividad portuaria, para lo que exigen las máximas garantías sanitarias y de seguridad, al tiempo que ratifican su oposición a movilizaciones o intentos de bloqueo del puerto.

La organización, que no forma parte del sindicato de los trabajadores de puertos, ha difundido un comunicado en el que muestra su apoyo a la postura del presidente autonómico, Fernando Clavijo, de hacer que el barco solo fondee en las proximidades frente a la decisión "unilateral" del Gobierno de España de hacer que el barco atraque en la isla.

Todo ello, critica, "sin conocimiento previo" ni del Ejecutivo canario ni de las autoridades competentes en el archipiélago. Añade al respecto que las decisiones que afectan directamente al territorio canario, a su ciudadanía y a la actividad portuaria del archipiélago deben adoptarse con la información, la coordinación y el consenso debidos con las instituciones de Canarias.

Sobre las medidas de protección, exige la aplicación rigurosa de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y de las medidas de seguridad máximas en primer lugar, para el personal que atienda directamente la situación; y, asimismo, para el conjunto de la población que pudiera verse afectada.

En Las Palmas se ha celebrado este jueves una protesta contra la llegada del crucero. Al grito de "no queremos el barco", en la concentración han participado apenas 40 personas que han criticado que la decisión de llevar el crucero a Canarias es "arbitraria". Detrás está el miedo a que las islas se vean perjudicadas por la decisión de la OMS de que el buque fondee allí.

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