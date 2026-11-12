Numerosos colegios de Italia reciben una nueva oleada de correos con falsas amenazas de bomba

¿Qué ha pasado? Un día después de los mails en 6.000 escuelas públicas del país, los centros educativos han sido objetivo de nuevo de lo que desde el Ejecutivo transalpino definen como "guerra híbrida". "Buscan sembrar el miedo, la desconfianza y el caos", afirma Mleoni.

En Italia, numerosos colegios han recibido una nueva oleada de correos electrónicos con amenazas de bomba falsas, lo que ha provocado evacuaciones por segundo día consecutivo. Las amenazas han afectado a escuelas en diversas regiones, incluyendo Véneto, Sicilia y Roma, entre otras. Fuentes del Gobierno han confirmado una operación de 'mail bombing' dirigida a direcciones escolares del Ministerio de Educación. El Ejecutivo también ha recibido un correo similar dirigido a Giorgia Meloni, aunque sin activar controles de seguridad. El Gobierno ha convocado al Comité Interministerial para establecer un protocolo común que evite evacuaciones sin pruebas de peligro. Meloni ha asegurado que el calendario escolar no se verá afectado por estas amenazas, calificadas como una "guerra híbrida" por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

Numerosos colegios en Italia han vuelto a recibir una oleada de correos electrónicos con amenazas de bomba falsas. Ante estos avisos, por segundo día consecutivo, muchos centros han evacuado sus instalaciones.

Las amenazas se han producido en escuelas de todo el país, en regiones como en Véneto, Friuli-Venecia-Julia, Liguria (norte), Sicilia, Campania y Molise (sur), así como en una treintena de centros educativos de Roma, según avanzan los medios locales.

Fuentes del Gobierno de Italia han confirmado a EFE la nueva operación de 'mail bombing' a direcciones escolares del Ministerio de Educación, aunque sin especificar el número de institutos afectados y evacuados.

Además, el Ejecutivo también ha recibido otro correo de aviso de bomba falso con una petición de Giorgia Meloni. El Palacio Chigi, sede del Gobierno en Roma, no ha activado los controles de seguridad al considerar que "se trata de la repetición de una alarma infundada".

Los hechos se producen un día después de que otra serie de correos electrónicos con falsos avisos de bomba sobresaltaran las lecciones en 6.000 escuelas públicas de todo el país.

Idéntico 'modus operandi'

En esta ocasión, el 'modus operandi' ha sido prácticamente idéntico con correos electrónicos firmados por un presunto 'Mikhail Andropov' pero enviados con un correo con dominio filipino y no taiwanés.

El Gobierno italiano, ante esto, ha convocado a los técnicos del Comité Interministerial para la Seguridad de la República y definir un protocolo común de gestión de alertas. La idea es extender a las escuelas el protocolo que se aplica a la Administración y que establece, como criterio general, que no se evacúen edificios sin pruebas que indiquen una situación de peligro.

Así pues, la recepción de estos correos masivos no obligará a la evacuación de colegios por decisión de sus directores, sino que quedará todo en manos del delegado del Gobierno en cada territorio.

Meloni, al respecto, ha afirmado que el calendario escolar de los italianos no va a depender de ataques informáticos o de amenazas de bomba. "Esta estrategia no pretende golpear al país sino sembrar el miedo, la desconfianza y el caos", ha comentado.

Su ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha atribuido esta situación a una "guerra híbrida" cuya autoría está siendo investigada y ha denunciado que un grupo de piratas informáticos 'filorusos' buscan y divulgan datos suyos en Internet.

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