Atracan una joyería armados con metralletas kalashnikov en el centro de París

Los detalles Los asaltantes mostraron las armas durante el robo, pero no llegaron a utilizarlas, según informa la emisora Europe 1.

Una joyería del grupo De Beers en el centro de París fue asaltada por cuatro individuos armados con metralletas tipo kalashnikov, llevándose un botín valorado en aproximadamente un millón de euros. El atraco ocurrió en el número 12 de la exclusiva calle de la Paix, cerca de la plaza de Vendôme, alrededor de las 11:00 horas. Los asaltantes, algunos de los cuales llegaron en motocicletas, mostraron sus armas pero no las usaron, por lo que no hubo heridos. Tras el robo, los implicados escaparon y son buscados por la Policía. De Beers es líder en el sector de diamantes a nivel mundial.

Una joyería del grupo De Beers situada en el centro de París ha sido atracada por un grupo de individuos armados con metralletas tipo kalashnikov este jueves, que lograron hacerse con un botín valorado en alrededor de un millón de euros, según ha informado la emisora Europe 1.

El establecimiento, especializado en la compra-venta de diamantes y ubicado en el número 12 de la exclusiva calle de la Paix, cerca de la famosa plaza de Vendôme, fue asaltado sobre las 11:00 horas por cuatro individuos. Algunos de ellos llegaron al lugar en motocicletas, según ha precisado la radio.

Los implicados mostraron sus armas durante el atraco, aunque no llegaron a utilizarlas, por lo que no hubo que lamentar heridos. Tras hacerse con el botín, según la misma fuente, los asaltantes se dieron a la fuga y están siendo buscados por la Policía. Se estima que el valor del robo ronda el millón de euros, aunque los investigadores todavía están evaluando el perjuicio económico.

El grupo empresarial sudafricano De Beers se dedica a la exploración, minería, procesamiento y suministro de diamantes en bruto en todo el mundo y es uno de los líderes internacionales de este sector.

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