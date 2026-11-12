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Atracan una joyería armados con metralletas kalashnikov en el centro de París

Los detalles Los asaltantes mostraron las armas durante el robo, pero no llegaron a utilizarlas, según informa la emisora Europe 1.

Imagen de archivo de varios agentes de la policía francesa. Imagen de archivo de varios agentes de la policía francesa. EFE/Archivo

Una joyería del grupo De Beers situada en el centro de París ha sido atracada por un grupo de individuos armados con metralletas tipo kalashnikov este jueves, que lograron hacerse con un botín valorado en alrededor de un millón de euros, según ha informado la emisora Europe 1.

El establecimiento, especializado en la compra-venta de diamantes y ubicado en el número 12 de la exclusiva calle de la Paix, cerca de la famosa plaza de Vendôme, fue asaltado sobre las 11:00 horas por cuatro individuos. Algunos de ellos llegaron al lugar en motocicletas, según ha precisado la radio.

Los implicados mostraron sus armas durante el atraco, aunque no llegaron a utilizarlas, por lo que no hubo que lamentar heridos. Tras hacerse con el botín, según la misma fuente, los asaltantes se dieron a la fuga y están siendo buscados por la Policía. Se estima que el valor del robo ronda el millón de euros, aunque los investigadores todavía están evaluando el perjuicio económico.

El grupo empresarial sudafricano De Beers se dedica a la exploración, minería, procesamiento y suministro de diamantes en bruto en todo el mundo y es uno de los líderes internacionales de este sector.

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