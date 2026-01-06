Oleada de críticas a Juanma Moreno por su 'blackface' en la cabalgata de Sevilla: "Tremendo. Es un gesto racista"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos, a 5 de enero de 2026 en Sevilla

Los detalles La presencia del presidente de la Junta de Andalucía en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, vestido como el rey Baltasar, con la cara pintada de negro, no pasó desapercibida para los sevillanos.

Juanma Moreno Bonilla se convirtió en el protagonista inesperado de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla al disfrazarse de Rey Baltasar, pintándose la cara de negro, un gesto conocido como 'blackface'. Esta acción generó entusiasmo entre algunos asistentes, pero también fuertes críticas por considerarse racista. Durante el evento, se escucharon gritos de protesta relacionados con la crisis sanitaria en Andalucía, como "¡sanidad pública!" y "¡en vez de caramelos, tírese una cita médica!". Políticos de diferentes partidos criticaron la participación de Moreno Bonilla, calificando su actuación como un gesto racista y una politización inadecuada del evento. La última vez que un presidente de la Junta participó en la cabalgata fue hace 39 años.

Juanma Moreno Bonilla se convirtió, sin pretenderlo, en el claro protagonista de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Vestido como el Rey Baltasar y con la cara pintada de negro, en lo que popularmente se conoce como 'blackface', el presidente de la Junta de Andalucía recibió no solo el entusiasmo de sus paisanos, que le coreaban 'Baltasar', 'presidente' o 'que bote Juanma', sino también duras críticas, especialmente por ese 'blackface', pero también por la crisis sanitaria provocada por los retrasos en los cribados de cáncer de mama.

De este modo, durante el recorrido de la cabalgata, se escucharon gritos como ¡sanidad pública! o ¡en vez de caramelos, tírese una cita médica! Así, tanto personas anónimas como políticos criticaron la participación de Moreno Bonilla en la Cabalgata de Reyes Magos, especialmente por el uso del 'blackface', calificado como un gesto racista.

"Moreno Bonilla, disfrazado de Baltasar en la cabalgata de Sevilla. No, no es broma. Andalucía merece mucho más que un rey pintarrajeado de betún, y este año se lo vamos a demostrar", escribía Antonio Maíllo, secretario general de Izquierda Unida, en su perfil de Instagram.

"Pintarse la cara de negro para recrear al rey Baltasar es blackface. En pleno 2026, que un presidente autonómico (Moreno Bonilla) salga así normaliza un gesto racista y colonial. No es humor ni tradición, es falta de respeto y legitimación del racismo", decía por su parte Juan Antonio Delgado, diputado andaluz de Podemos.

"Pitada a Baltasar en Sevilla. Gritos de "Sanidad Pública". Normal. A Bonilla NO le ha salido bien la jugada. Con los Reyes Magos no se juega ni se politizan", escribía por su parte José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía.

Por su parte, Pepe González Arenas, secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE Córdoba, recogía en un vídeo publicado en X cómo Moreno Bonilla era increpado con gritos de ¡Sanidad Pública! "Cuando eres #MorenoBonilla y tienes dos millones de andaluces en listas de espera sanitaria, corres el riesgo de vivir una realidad paralela. Entonces te disfrazas de rey mago y la calle te da un baño de realidad". critaba Gónzalez.

Hacía 39 años que un presidente de la Junta de Andalucía no salía como rey mago en la cabalgata de Sevilla, cuando lo hizo el socialista José Rodríguez de la Borbolla, mientras que el último político en participar fue Juan Espadas, exalcalde de la ciudad y exsecretario general del PSOE de Andalucía.

Este 2026, la Cabalgata de Reyes de la capital hispalense, formada por un cortejo de 33 carrozas que alcanzaban una longitud de un kilómetro y medio, recorrió desde poco después de las 16:00 horas las principales calles de la ciudad.

