Ahora

Gallinas confinadas temporalmente

La OCU advierte que los huevos camperos han dejado de serlo por la gripe aviar y pide que se informe en el etiquetado

Los detalles Aunque la normativa europea permite mantener el etiquetado original, incluso cuando las condiciones de cría cambian por motivos sanitarios, la OCU considera que eso va "en contra del derecho a una información veraz".

Imagen de archivo de un cartón de huevosImagen de archivo de un cartón de huevosPixabay
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido que se informe de que los huevos camperos han dejado de serlo por el confinamiento en el que se encuentran sus gallinas ponedoras por la gripe aviar.

Aunque la normativa europea permite mantener el etiquetado original, incluso cuando las condiciones de cría cambian por motivos sanitarios, la OCU ha considerado en un comunicado que eso va "en contra del derecho a una información veraz, pilar esencial de la seguridad alimentaria y la transparencia del mercado".

Desde el confinamiento decretado en noviembre pasado para las aves de corral criadas al aire libre con el fin de contener la gripe aviar, el consumidor está pagando "un sobreprecio del 27% por huevos de gallinas que ahora no cumplen esas condiciones".

Los huevos "camperos" o "ecológicos" se mantienen así en el mercado a pesar de que no cumplen la condición de proceder de gallinas criadas al aire libre, pues estas se encuentran confinadas, por lo que su valor añadido ha "desaparecido temporalmente".

Actualmente una docena de huevos de suelo cuesta 3,25 euros y los camperos salen por 4,13 euros, unos precios que están en máximos históricos desde las primeras noticias de la crisis aviar en Estados Unidos, lo que ha llevado a una subida acumulada de un euro por docena.

La OCU se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para insistir en medidas correctoras y un seguimiento de los márgenes comerciales.

En concreto ha reclamado a las autoridades que revisen y modifiquen la normativa para que, incluso en situaciones excepcionales, se informe claramente al consumidor; establezcan mecanismos obligatorios de comunicación en los envases y en los puntos de venta; y aseguren el derecho a una información veraz.

