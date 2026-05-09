Los tres focos principales para controlar un posible brote de hantavirus: los pasajeros del Hondius, los que se bajaron de él y los contactos con la mujer fallecida

Los detalles La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que varios países (entre ellos España) están haciendo una "exhaustiva" investigación para esclarecer todos los posibles contactos de la mujer neerlandesa fallecida.

El brote de hantavirus en un crucero ha generado preocupación por los posibles nuevos casos. Los focos principales son las 147 personas aún a bordo, los 30 que desembarcaron en Santa Elena y los viajeros que coincidieron en vuelos con la mujer neerlandesa fallecida. España está organizando el traslado seguro de los pasajeros al aeropuerto de Tenerife. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que se lleva a cabo una investigación exhaustiva. En España, se han identificado tres contactos: una mujer en cuarentena en Barcelona, otra en Alicante con síntomas leves y una sudafricana asintomática que ya regresó a su país.

El brote de hantavirus en un crucero ha dejado tres focos principales sobre los posibles nuevos positivos que podrían surgir en los próximos días: las 147 personas que siguen a bordo de la embarcación y que llegarán a Tenerife este domingo, los 30 que bajaron del barco en Santa Elena y los viajeros que coincidieron en diferentes aviones con la mujer neerlandesa que ha fallecido.

España ya está centrada en todos los preparativos para el traslado de los pasajeros al aeropuerto de Tenerife, donde se desplegarán diferentes aviones que llevarán a los ciudadanos de cada país a sus respectivas naciones sin que haya contactos con nadie más que los profesionales desplegados en el operativo.

Tal y como ha relatado Mónica García, ministra de Sanidad, las autoridades de varios países, entre los que se incluye España, han iniciado una "exhaustiva" investigación para esclarecer todos los posibles contactos que puedan haber ocurrido relacionados con el brote.

Precisamente gracias a esa investigación, ha recalcado, España ha podido reportar tres contactos. El primero de ellos es el de una mujer que compartió vuelo con la neerlandesa fallecida por hantavirus y que se encuentra ya en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona.

Por ahora, permanece asintomática y Toni Castells, director asistencial del centro hospitalario, ha confirmado que se le va a hacer durante este sábado una PCR de sangre y saliva cuyo resultado se sabrá en 24 horas. Aunque salga negativo, permanecerá en cuarentena entre tres y seis semanas.

En Alicante, una mujer de 32 años que viajaba en ese mismo vuelo permanece aislada tras presentar síntomas respiratorios leves. "Iniciamos el protocolo y ahora mismo está en un hospital de la Comunidad Valenciana", ha detallado la ministra de Sanidad en rueda de prensa.

Y el tercer contacto español registrado es el de una ciudadana sudafricana que viajaba en el mismo vuelo. En su caso, visitó Barcelona durante una semana y ya ha regresado a su país. Ella ya ha sido identificada, no presenta ningún síntoma y las autoridades no consideran que exista riesgo de contagio en la ciudad ya que la mujer permaneció mayoritariamente en su hotel.

Mientras tanto, las autoridades trabajan con tres escenarios distintos. Primero los positivos, aquellos casos confirmados con una PCR positiva y que ahora mismo no hay en España. Después están los sospechosos, que son quienes tienen síntomas compatibles con el hantavirus y ha estado en contacto con un positivo. Y los contactos, es decir, alguien que no tiene síntomas pero ha estado en contacto con un positivo.

En las últimas horas, la inquietud está también en Tristán de Acuña, una de las paradas del crucero MV Hondius, donde la agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido ha informado de dos casos sospechosos. Focos que la Organización Mundial de la Salud sigue vigilando y rastreando para tratar de contener el virus.

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