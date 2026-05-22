Las familias muestran su apoyo a los docentes de Valencia en huelga: "Comparto todo lo que están reivindicando"

¿Qué han dicho? Las familias de los estudiantes piden una solución y que el Gobierno valenciano "mueva ficha". "Es indignante que no se pueda llegar a un acuerdo con las cosas tan razonables que piden".

Los profesores de la Comunidad Valenciana llevan 12 días de protestas en las calles, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. La "marea verde" cuenta con el apoyo de las familias, quienes consideran razonables sus demandas. Aunque la situación en las aulas es complicada, los padres ven la huelga como una inversión a largo plazo. Victoria, madre de dos niños, respalda las reivindicaciones docentes, mientras que otros padres, como José Manuel, reconocen el impacto en los estudiantes mayores, especialmente durante los exámenes. Las familias instan a la Consellería de Educación a actuar, destacando preocupaciones sobre las ratios, el déficit de profesorado y el estado de los centros educativos.

Los profesores continúan protestando en las calles de la Comunidad Valenciana. En total, ya son 12 los días que llevan manifestándose para pedir mejoras de sus condiciones laborales.

A esta marea verde no le fallan las fuerzas ni los apoyos, tampoco el de las familias. "Es indignante que no se pueda llegar a un acuerdo con las cosas tan razonables que piden", confiesa una ciudadana.

Lo cierto es que no están siendo días fáciles en las aulas, pero los padres de los niños afectados por esta huelga creen que es "una inversión". "Se trata de perder ahora para ganar mucho", defienden.

Victoria tiene dos niños y asegura que comparte todo lo que están reivindicando los profesores. Los alumnos más mayores son los que más están notando esta falta de sus profesores.

"Tengo uno mayor en primero que está perdiendo muchas clases", confiesa a laSexta una persona. También lo notan los nietos mayores de José Manuel, que explica que tiene uno de 17 años que está ahora en época de exámenes.

Sin embargo, pese a esto, confiesa que le parece "estupendo" que se manifiesten de esa forma, señalando que entre sus reivindicaciones también están pidiendo cosas importantes para el alumnado.

Por este motivo, las familias piden que la Consellería de Eduación "mueva ficha". "Tiene que haber más actividad por parte del Gobierno y atender las reivindicaciones", piden.

Unas protestas que van más allá de lo económico, y es que les preocupa las ratios de las aulas, el déficit de profesorado y el estado lamentable de los centros.

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