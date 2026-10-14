Nuevo atraco a una joyería en Gran Canaria: un vigilante logra retener a uno de los tres ladrones

Los detalles Este atraco es casi idéntico a los que tuvieron lugar en julio y septiembre en otros dos centros comerciales de Gran Canaria, donde los ladrones se dieron a la fuga tras activar los extintores.

La Policía Nacional investiga un atraco en una joyería del centro comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, ocurrido el martes por la noche. Tres ladrones irrumpieron en la tienda, rompieron vitrinas y activaron extintores para escapar. Sin embargo, un vigilante y otros trabajadores lograron reducir a uno de ellos, reteniéndolo hasta la llegada de la Policía. El detenido fue sometido a una técnica de inmovilización tras un breve forcejeo. Mientras tanto, los otros dos ladrones huyeron y continúan siendo buscados. Este incidente es similar a otros atracos recientes en la región, con un modus operandi casi idéntico.

La Policía Nacional investiga el atraco de una joyería en la noche de este martes en el centro comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. De momento, han detenido a uno de los ladrones mientras continúan buscando a otros dos implicados.

Todo ocurrió cuando tres ladrones entraron en una joyería, reventaron las vitrinas y activaron los extintores para poder huir. Con lo que no contaban es con lo actuación del vigilante del centro comercial y de otros trabajadores, que lograron reducir a uno de ellos y retenerle hasta que llegó la Policía.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo un trabajador y el vigilante de seguirdad atrapan a uno de ellos y forcejean unos segundos hasta que el vigilante le reduce utilizando la técnica del mataleón.

Justo antes de eso, otro de los atracadores hace el amago de ir a ayudarle, pero se arrepiente y decide salir huyendo. Ya en el suelo, el ladrón se resiste. Le pìsan la cabeza, le gritan que colabore y, finalmente, consiguen retenerle a la espera de que llegue la Policía.

Todo ocurrió justo cuando estaba a punto de cerrar el centro comercial. La Policía está buscando a dos de ellos. Este es un atraco casi idéntico al que sufrieron el pasado mes de julio en la joyería del centro comercial El Mirador, y al sucedido en el mes de septiembre en este otro de Telde. En ambos, reventaron con mazas las vitrinas de joyas y se dieron a la fuga después de activar los extintores.

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