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Buscan a los otros dos atracadores

Nuevo atraco a una joyería en Gran Canaria: un vigilante logra retener a uno de los tres ladrones

Los detalles Este atraco es casi idéntico a los que tuvieron lugar en julio y septiembre en otros dos centros comerciales de Gran Canaria, donde los ladrones se dieron a la fuga tras activar los extintores.

Atraco a una joyería.
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La Policía Nacional investiga el atraco de una joyería en la noche de este martes en el centro comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. De momento, han detenido a uno de los ladrones mientras continúan buscando a otros dos implicados.

Todo ocurrió cuando tres ladrones entraron en una joyería, reventaron las vitrinas y activaron los extintores para poder huir. Con lo que no contaban es con lo actuación del vigilante del centro comercial y de otros trabajadores, que lograron reducir a uno de ellos y retenerle hasta que llegó la Policía.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo un trabajador y el vigilante de seguirdad atrapan a uno de ellos y forcejean unos segundos hasta que el vigilante le reduce utilizando la técnica del mataleón.

Justo antes de eso, otro de los atracadores hace el amago de ir a ayudarle, pero se arrepiente y decide salir huyendo. Ya en el suelo, el ladrón se resiste. Le pìsan la cabeza, le gritan que colabore y, finalmente, consiguen retenerle a la espera de que llegue la Policía.

Todo ocurrió justo cuando estaba a punto de cerrar el centro comercial. La Policía está buscando a dos de ellos. Este es un atraco casi idéntico al que sufrieron el pasado mes de julio en la joyería del centro comercial El Mirador, y al sucedido en el mes de septiembre en este otro de Telde. En ambos, reventaron con mazas las vitrinas de joyas y se dieron a la fuga después de activar los extintores.

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