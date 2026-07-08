Cuatro encapuchados atracan una joyería en un centro comercial de Las Palmas

Foto de archivo de la Policía Nacional.

Los detalles Según informa la Policía, los cuatro ladrones accedieron al establecimiento y, tras cometer el robo, huyeron en un coche sustraído.

Cuatro individuos encapuchados llevaron a cabo un atraco en una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, este martes por la tarde-noche. Según la información proporcionada por la Policía este miércoles, los ladrones ingresaron al establecimiento y, tras cometer el robo, escaparon en un coche que habían sustraído previamente. Ante esta situación, la Policía desplegó de inmediato un dispositivo de búsqueda, aunque hasta el momento no ha logrado resultados positivos. La investigación continúa en curso mientras las autoridades intentan localizar a los responsables del asalto.

Cuatro individuos encapuchados atracaron este martes por la tarde-noche una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado este miércoles la Policía, los cuatro ladrones accedieron al establecimiento y, tras cometer el robo, huyeron en un coche sustraído.

La Policía estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda, que por el momento no ha dado resultados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido