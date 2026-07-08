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Nuevo atraco

Cuatro encapuchados atracan una joyería en un centro comercial de Las Palmas

Los detalles Según informa la Policía, los cuatro ladrones accedieron al establecimiento y, tras cometer el robo, huyeron en un coche sustraído.

Foto de archivo de la Policía Nacional. Foto de archivo de la Policía Nacional.EP
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Cuatro individuos encapuchados atracaron este martes por la tarde-noche una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado este miércoles la Policía, los cuatro ladrones accedieron al establecimiento y, tras cometer el robo, huyeron en un coche sustraído.

La Policía estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda, que por el momento no ha dado resultados.

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