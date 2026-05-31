Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en siete operaciones contra clínicas clandestinas

¿Por qué es importante? La administración de bótox en condiciones no estériles o con productos no autorizados puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes.

La Guardia Civil ha desarticulado una red que operaba clínicas clandestinas en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias, deteniendo a nueve personas e investigando a otras dos. La investigación, iniciada hace un año tras detectar paquetes con medicamentos en el aeropuerto de Vitoria, reveló la distribución ilegal de 10.000 dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos para la diabetes, usados incorrectamente para perder peso. Los productos, provenientes de Corea del Sur y Vietnam, carecían de autorización sanitaria y no cumplían con las condiciones de conservación, poniendo en riesgo a los pacientes. Además, se han intervenido 115.000 euros en ganancias ilícitas. Las autoridades advierten sobre el peligro de realizar estos procedimientos en lugares no autorizados.

La Guardia Civil ha intervenido 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas en siete operaciones contra clínicas clandestinas en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias.

Las personas arrestadas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal, junto a otras dos personas investigadas, ha informado la Guardia Civil, que comenzó la investigación hace un año tras localizar diversos paquetes en el aeropuerto de Vitoria con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam.

Entre esos productos encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Importante riesgo para pacientes

Además, los productos eran introducidos en España sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía un importante riesgo para pacientes y consumidores, ha señalado la Guardia Civil.

Entre los implicados hay personas sin formación sanitaria y también profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

Siete operaciones en cuatro provincias

Así, la investigación se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

En Bizkaia, ha habido cuatro detenidos y dos investigados, dos arrestados más en Barcelona, otros dos en Las Palmas y uno en Asturias, además del registro en varias localidades.

Tras la actuación en el aeropuerto de Vitoria, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada. Como resultado de los registros en varias Comunidades Autónomas, se han localizado aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal listas para su utilización y más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos fuera de los canales autorizados.

Asimismo, también han sido intervenidos más de 115.000 euros presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante estos tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios.

Grave peligro para la salud

Las autoridades sanitarias han alertado del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de Internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de bótox en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes, por lo que se aconseja acudir exclusivamente a centros autorizados.

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