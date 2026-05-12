Vox sigue la estela de Trump y Milei: los negacionistas de la OMS tiran de recortes y sacan la motosierra sanitaria

¿Por qué es importante? Ante el brote de hantavirus, la extrema derecha española insiste en abandonar el acuerdo internacional de pandemias y recuperar lo que llaman "soberanía sanitaria", que ellos quieren para cargarse uno de los pilares fundamentales de la sanidad pública: la universalidad.

La extrema derecha mundial se enfrenta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), con líderes como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina retirando a sus países de la organización. En España, Vox también ha pedido abandonar la OMS, argumentando la necesidad de recuperar la "soberanía sanitaria", lo que amenaza la universalidad de la sanidad pública. Trump ha recortado 783 millones en programas de salud, mientras que Milei ha reducido drásticamente el presupuesto sanitario en Argentina. Jair Bolsonaro en Brasil también amenazó con dejar la OMS, impulsando tratamientos no recomendados para el coronavirus. Estas acciones reflejan un desprecio compartido por la salud mundial.

La extrema derecha mundial se enfrenta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, ya han sacado a sus países. En España Vox también lo ha pedido. Son decisiones que tienen consecuencias para la salud mundial.

Vox lleva años pidiendo que España salga de la OMS. Fue su gran idea para afrontar la pandemia del coronavirus, cuando pedían salir con argumentos delirantes como este: "Pensamos que España debería abandonar la OMS [...] ese canal de propaganda chino".

Así, han insistido en que hay que abandonar el acuerdo internacional de pandemias y recuperar lo que ellos llaman "soberanía sanitaria". Soberanía que ellos quieren para cargarse uno de los pilares fundamentales de la sanidad pública: la universalidad. Lo llevaron al Congreso y se quedaron solos.

Trump ya ha sacado a EEUU de la OMS con un portazo a la salud mundial y una bienvenida a los recortes sanitarios: en total, 783 millones menos para investigación, para programas de prevención de cáncer y de VIH. Además, ya ha anunciado recortes del 15% en sanidad para el año que viene. Con un antivacunas como secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., soltando bulos sobre que generan autismo y pagando estudios que confirmen sus teorías sin base científica.

Y detrás de Trump va siempre Milei, quien sacó oficialmente el pasado marzo a Argentina de la OMS. Milei quería, además, eliminar uno de los ministerios más básicos del país. Sanidad fuera, decía, y lo que ha hecho ha sido sacar la motosierra y dejar al ministerio pelado con recortes de más de 63.000 millones de dólares en asuntos tan vitales como la prevención del cáncer, 5.000 millones menos, 800 millones menos para prevenir el VIH y 1.200 millones menos para trasplantes. La Sanidad argentina está al borde del colapso.

Con el ahora expresidente Jair Bolsonaro aún al mando, Brasil también amenazó con abandonar la OMS, por su "sesgo ideológico" y se puso impulsar la cloroquina para tratar el coronavirus contra todas las recomendaciones sanitarias.

Extremas derechas unidas por el desprecio a la salud mundial.