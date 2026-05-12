🚢 Todo lo que se sabe del crucero con hantavirus

Voló en el KLM

Un joven de 25 años ingresa en un hospital italiano con síntomas de hantavirus

Los detalles El afectado es uno de los cuatro italianos bajo vigilancia por haber estado en el avión de la aerolínea KLM al que subió una neerlandesa en Johannesburgo que acabó muriendo después por hantavirus.

Imagen de un tubo de ensayo de hantavirus
Las autoridades italianas analizarán muestras biológicas de un joven de la región de Calabria (sur) que estaba en cuarentena por hantavirus después de haber coincidido en el avión en Johanesburgo con una mujer que falleció después por la enfermedad.

El Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani de Roma, referente en el tratamiento de enfermedades infecciosas en el país, recibirá este martes muestras biológicas de esta persona, según confirmaron a EFE fuentes de la institución.

El afectado es uno de los cuatro italianos bajo vigilancia por haber estado en el avión de la aerolínea KLM al que subió una neerlandesa en Johannesburgo (Sudáfrica) que moriría después por hantavirus, tras haber viajado en el crucero MV Hondius.

El envío de las muestras biológicas del joven italiano desde la sureña región de Calabria a Roma se ha hecho necesario al presentar algunos síntomas, que por ahora no han trascendido. En total, las autoridades sanitarias italianas han puesto bajo vigilancia activa a cuatro personas que coincidieron "durante pocos minutos" con dicha mujer en el avión.

El Ministerio de Sanidad de Italia ha presentado un protocolo de "máxima precaución" tras el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con cuarentenas de 42 días y seguimiento diario para contactos de riesgo, aunque insiste en que el peligro para la población general es "muy bajo".

