Novedades del caso Mango: Jonathan Andic borró la app para contar pasos días antes de la muerte de su padre

Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, padre e hijo llevaban años sin salir a pasear juntos, pero ese día Jotahan se lo propuso y el fundador de Mango aceptó. Días antes, el acusado borró esta app. Andic murió tras caer al vacío en ese paseo.

La investigación sobre la muerte del fundador de Mango se centra en Jonathan Andic, quien pagó una fianza de un millón de euros para evitar la prisión provisional. Según el auto del caso, Andic desconectó una aplicación que registraba pasos y distancias días antes del suceso. La jueza ha solicitado más pruebas, incluyendo el análisis del móvil de Andic, que asegura fue robado en Ecuador. Sin embargo, no denunció el robo y los mensajes de WhatsApp fueron borrados. También se investiga a la terapeuta familiar para esclarecer la relación entre padre e hijo. Testimonios indican que Jonathan propuso la excursión en Montserrat solo cinco días antes del accidente, contradiciendo su declaración. Además, tardó más de cuatro minutos en llamar a Emergencias tras el accidente.

Este jueves, dos semanas después de que Jonathan Andic pagase una fianza de un millón de euros para no entrar en prisión provisional, laSexta ha tenido acceso al auto del caso Mango. El que investiga la muerte del fundador de la marca Mango, que se produjo mientras hacía senderismo junto a su hijo en diciembre de 2024.

Gracias al sumario del caso Mango, hemos podido conocer nuevos detalles de la investigación, como que Jonatahn Andic desconectó una aplicación que cuenta los pasos que se dan en el día y mide distancias y trayectos. Concretamente, desaparece la app Help unos días antes del suceso.

La jueza encargada de esclarecer la muerte del fundador de Mango ha pedido más pruebas incriminatorias contra Jonathan Andic. Entre ellas, exigió el análisis de su móvil, terminal que asegura le robaron durante un viaje a Ecuador. También llama la atención, según se plasma en el auto, que el acusado no pidiera a los técnicos de informática y ciberseguridad de Mango que hicieran un borrado de contenido. Se supone que en ese móvil podría haber información empresarial, pero se lo roban y no hace nada. La información nunca se ha podido recuperar y esta es una de las cuestiones importantes del caso.

Sin embargo, la jueza sospecha, pues no denunció dicho robo. Además, sobre este terminal, la Guardia Civil asegura que no pudieron acceder a los mensajes de WhatsApp, pues habían sido borrados. Es decir, se han perdido las conversaciones previas que ambos pudieron tener.

También se ha puesto el foco sobre una tercera persona, pues se sospecha que puede saber más sobre la relación entre fallecido y acusado, entre padre e hijo. Se trata de la terapeuta de la familia. Ella podría verificar si realmente había mala relación entre padre e hijo o la existencia de una tercera persona que, directa o indirectamente, participara en los hechos.

Y es que Jonathan Andic ha mantenido que tenía una buena relación con su padre y que tenía por costumbre hacer largos paseos con su padre por el campo. Así lo explicó en su declaración, pero el autor le desmiente. Según consta en el escrito judicial, revisando los móviles de ambos, en diez años no pasearon ni hicieron senderismo como el día de autos. De hecho, la única vez que se citaron para ir a la montaña fue el día en el que el empresario cae desde un precipicio.

Versión que ha quedado confirmada por el personal al servicio de Isaac Andic, el fundador de Mango. Aseguran que la propuesta de ir de ruta por Montserrat la hizo Jonathan cinco días antes del accidente y no dos semanas antes, como manifestó en sede policial.

A todos estos detalles nuevos, hay que sumar los que ya sabemos, como que el acusado tardó más de cuatro minutos en llamar a Emergencias después del presunto accidente de su padre. Y que, antes de llamar a los servicios sanitarios para pedir ayuda, habló con la pareja del fallecido.

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