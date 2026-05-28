"Necesito ayuda, mi padre se ha caído": la defensa de Jonathan Andic aporta la llamada al 112 tras la muerte de su padre

El contexto La grabación ha sido aportada por su defensa en el recurso presentado contra el auto que decretó su ingreso en prisión bajo fianza: "Creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien", comunicó el sospechoso.

Jonathan Andic llamó al 112 desde Montserrat, Barcelona, tras la caída mortal de su padre, Isak Andic, fundador de Mango. La grabación de la llamada, en la que Jonathan pide ayuda entre sollozos, ha sido presentada por su defensa en un recurso contra su ingreso en prisión bajo fianza de un millón de euros, acusado de asesinato. La defensa argumenta que una lesión previa del padre pudo influir en la caída, sugiriendo un accidente. Además, cuestionan la valoración del recorrido y la huella en la zona, y rechazan motivaciones económicas o conflictos familiares como móviles del supuesto crimen.

"Necesito ayuda. Mi padre se ha caído". Esa es una de las frases que pronunció Jonathan Andic en la llamada al 112 que realizó desde la montaña de Montserrat, Barcelona, tras la caída mortal de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic.

La grabación ha sido aportada ahora por su defensa en el recurso presentado contra el auto judicial que decretó su ingreso en prisión bajo fianza de un millón de euros. En la conversación, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el hijo del fallecido, acusado de asesinato, aparece entre sollozos mientras pide ayuda urgente a los servicios de emergencias.

"Creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien. Envíen una ambulancia", dijo durante la llamada después de que la técnico del 112 le preguntara qué había ocurrido.

En el recurso, los abogados de Jonathan Andic tratan de rebatir uno a uno los indicios utilizados por la jueza para justificar su entrada en prisión provisional. El principal argumento de la defensa es que una lesión previa que sufría el padre pudo haber influido en la caída mortal, una hipótesis que consideran compatible con un accidente.

El escrito también responde a otros elementos señalados por la investigación, como la presencia de Jonathan Andic en la zona días antes del suceso. Durante su declaración aseguró que había estado allí dos semanas antes, aunque posteriormente se comprobó que acudió hasta en tres ocasiones durante la semana previa a la muerte de su padre.

Sus abogados sostienen ahora que se trató de un "error semántico" y niegan que esa contradicción tenga valor incriminatorio. Asimismo, la defensa también cuestiona la valoración realizada por los Mossos d'Esquadra sobre el recorrido donde ocurrió la caída.

Una ruta "fácil" y una huella

Los investigadores consideran que se trataba de una ruta sencilla, mientras que los abogados subrayan que definirla como "fácil" responde a una valoración y no aun dato técnico u objetivo.

Otro de los indicios que intenta desmontar la defensa es la huella localizada en la zona de la caída y que la investigación interpreta como una marca realizada por Jonathan Andic para simular el resbalón de su padre.

Sin embargo, los abogados recuerdan que el propio atestado policial reconoce que el lugar no fue acordonado, por lo que, según sostienen, no puede determinarse si esa huella se produjo antes o después del fallecimiento.

La jueza también apuntó a una posible motivación económica relacionada con el cobro de una herencia en vida y a la mala relación entre padre e hijo. Así, la defensa rechaza de plano esa hipótesis y cita, entre otros elementos, las declaraciones de las hermanas de Jonathan Andic, quienes habrían negado tanto la existencia de conflictos familiares como una supuesta obsesión por la herencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido