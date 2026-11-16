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En busca de 'El Ruso'

La Guardia Civil registra un tren de Rodalies en busca de 'El Ruso', el sospechoso de la explosión y tiroteo en Oviedo

Los detalles Se ha detenido un tren de Rodalies que circulaba entre Manresa y Montcada Bifurcació, para comprobar si el sospechoso se encontraba en su interior. Finalmente, no se ha contrado a Manuel Ferrero.

La Policía busca al autor del tiroteo en Oviedo.
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La Guardia Civil busca en Cataluña, con identificaciones en un tren detenido en la zona de Barcelona, al hombre que el pasado martes dejó un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo que mató a un agente de hirió de gravedad a otro, tras el aviso de unos vecinos de que le habían visto en Manresa (Barcelona).

Según ha adelantado 'El Periódico' y ha confirmado laSexta por fuentes cercanas al caso, en el marco de este dispositivo se ha detenido un tren de cercanías, que circulaba entre Manresa y Montcada Bifurcació, para comprobar si el sospechoso se encontraba en su interior. Finalmente, 'El Ruso' no se encontraba en su interior.

Hasta 300 agentes se han llegado a desplegar para localizar a Manuel Ferrero, conocido como 'El Ruso', el hombre más buscado de España tras, presuntamente, haber tiroteado a una menor y haber provocado una explosión que se cobró la vida de un Tedax, la de un agente canino y que dejó a otro miembro de la Policía gravemente herido en Oviedo. Además, los GEO han registrado varias naves de un polígono, aunque no han tenido éxito.

La Policía ha reforzado sus operativos y los recursos se centran en localizar al fugitivo lo antes posible. Los vecinos desalojados por la explosión podrán volver a sus casas pues, tal y como ha confirmado el director de Vivienda del Principado de Asturias, "no hay ninguna vivienda afectada" tras la explosión. "Todos los daños se han producido en la zona del portal".

Tras la tragedia y su fuga, los vecinos han reconocido que el sospechoso no ha tenido nunca una buena relación con el resto. Lo han definido como un hombre "que no es buena gente", "con facciones inexpresivas" y que va a la suya". "Dicen que no eran buena gente, porque se pelaban con todos los vecinos".

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