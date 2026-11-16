Investigan como delito de odio la paliza a un periodista en Madrid: el agresor le rompió el fémur y le gritó "¡Enano!"

Los detalles Un desconocido lo abordó de forma sorpresiva y le dio un manotazo en la cara. "Seguí caminando, pero me derribó de una patada en la pierna y rodé por el suelo", ha contado la víctima, el periodista Eloy Vera.

La Policía Nacional investiga como delito de odio la agresión sufrida por Eloy Vera, periodista y programador cultural canario, en Madrid. Un desconocido lo atacó, rompiéndole el fémur de una patada mientras lo insultaba por su estatura. El incidente, ocurrido el 13 de noviembre, fue captado por cámaras de seguridad. Vera, colaborador de EFE y organizador de la Feria del Libro de Fuerteventura, recibió apoyo de figuras literarias y políticas, como Sergio Ramírez y Fernando Clavijo, así como de colegas del periodismo. Actualmente, se encuentra hospitalizado a la espera de cirugía, mientras la Policía busca identificar al agresor.

La Policía Nacional investiga como delito de odio la agresión que el periodista y programador cultural canario Eloy Vera sufrió este viernes en una calle comercial de Madrid, cuando un desconocido lo abordó de forma sorpresiva y le rompió el fémur de una patada, mientras le gritaba con desprecio "¡Enano!".

Tres agentes del cuerpo han visitado este lunes a Vera en el hospital de la Comunidad de Madrid, donde está ingresado a la espera de una cirugía, para tomarle declaración sobre el ataque, que quedó grabado por las cámaras de seguridad de la calle Preciados. A través de esas imágenes y de la declaración de testigos y la propia víctima, la Policía va intentar dar con la identidad del agresor.

Colaborador de EFE en Fuerteventura y organizador de la Feria del Libro de su isla natal, Eloy Vera sufrió la agresión sobre las 14:00 horas del viernes 13 de noviembre, cuando salía de 'El Corte Inglés' tras comprar unos regalos para sus familiares.

En ese momento, según ha relatado el periodista a EFE, un desconocido lo abordó de frente de forma inesperada, le espetó con desprecio "¡Enano!" para burlarse de su estatura y le dio un manotazo en la cabeza. "Bajé la cabeza y seguí caminando, pero me derribó de una patada en la pierna, que me rompió el fémur. Rodé por el suelo y él salió corriendo", ha recordado.

Eloy Vera, de 44 años, es un periodista de Fuerteventura muy respetado en el mundo de la comunicación de Canarias y relacionado con numerosos escritores de lengua hispana, por su larga trayectoria como programador literario en Fuerteventura.

En las últimas horas, le han telefoneado para interesarse por su estado el Premio Cervantes Sergio Ramírez, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; escritores como Julio Llamazares, Luis Landero, Juan Cruz y Alberto Conejero, entre otros, y la exdirectora de la Feria del Libro de Madrid Eva Orúe.

Asimismo, la directora del Festival Centroamérica Cuenta, Claudia Neira, y la escritora Aroa Moreno le acompañaron en el hospital el viernes durante sus primera horas de hospitalización, hasta que fue operado, y su familia en Canarias pudo organizarse para desplazarse a Madrid.

Vera también ha recibido mensajes de solidaridad del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, así como de compañeros del periodismo como Rosa María Calaf, Ebbaba Hameida, Nicolás Castellano y Agus Morales.

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