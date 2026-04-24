Noche al raso y bajo la lluvia para conseguir la esperada documentación que regularice su situación: "Es la posibilidad de superarnos"

Los detalles Decenas de personas hacen cola y se protegen del agua con plásticos. Además, han colocado colchones para intentar descansar algo mientras esperan su turno.

En Madrid, medio millar de personas hacen cola bajo la lluvia para obtener el certificado de regularización extraordinaria. Entre ellos está Fernando, quien llegó de Perú hace dos años y espera que el documento le permita trabajar. La espera, que se extiende por días, es agotadora, pero la resiliencia y solidaridad prevalecen. La gente se apoya mutuamente, compartiendo alimentos y agua. A pesar de las dificultades, la obtención del certificado es motivo de alegría, marcando el inicio de una vida legal en España. La experiencia, aunque dura, es vista como un paso necesario hacia un futuro mejor.

Medio millar de personas hacen cola en dos manzanas de Madrid para conseguir el certificado de su regularización extraordinaria. Se protegen de la lluvia bajo plásticos, sobre colchones e incluso en el interior de una furgoneta.

Es el caso de Fernando y sus amigos, que llegaron de Perú hace dos años. El hombre destaca que conseguir esa documentación les permitiría superarse y tener un trabajo, mientras que sus amigos reconocen que pasar dos días al raso "es muy agotador". "Me gustaría trabajar de camarera, pero cumpliendo las horas correspondientes", expresa una joven.

Recorremos otros puntos de Madrid y también encontramos a cientos de personas haciendo fila. En una calle, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, hay más de 60 personas esperando, donde la estampa se repite con cartones, mantas, algo de alimento y paraguas por si la lluvia complica algo más la espera. Dos amigos cuentan que ya intentaron sin fortuna sacar el documento en otro lugar y que llevan "dos días sin dormir".

Mientras, entre la mayoría reina la resiliencia y la solidaridad. "Ha pasado gente y nos ha dejado fruta, pan y agua", expresa una mujer, mientras que otra cuenta que aunque ha acudido con una prima a buscar la documentación, toda la gente que espera con ella ya es parte de su familia, porque todos se están "dando la mano".

Ya por la mañana, con el papel en la mano, el cansancio da paso a la desbordante alegría y emoción, ya que es el inicio de su vida en España en situación legal. "Merece la pena todas las penurias que hemos pasado", expresa un hombre.

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