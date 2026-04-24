Así es el interior de un narcotúnel: el recorrido subterráneo e inundado entre Ceuta y Marruecos para mover hachís

Los detalles Construido a unos 19 metros de profundidad, 1,20 de altura y 80 centímetros de ancho, pasaba bajo la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos. En total hay 27 detenidos y se han intervenido 17 toneladas de droga.

Este viernes hemos podido ver cómo es por dentro el último narcotúnel que descubrió la Policía en Ceuta y hemos podido comprobar que está completamente cubierto de agua. La entrada a este camino subterráneo que usaban los narcos para mover la droga entre Ceuta y Marruecos, pasando por debajo de la valla fronteriza, estaba camuflada detrás de un refrigerador insonorizado.

Gracias a este narcotúnel de lujo, pues contaba con varios niveles y todas las comodidades necesarias, los narcotraficantes movían toneladas de droga. Sobre todo, de hachís cuyo destino final era España. Por ello, la Policía detuvo a 27 personas. Ahora, ha sido la propia Policía la que ha difundido las imágenes del interior de este túnel que llegaron a definir como "una obra de ingeniería".

"Así es el interior del narcotúnel descubierto por la Policía en Ceuta el pasado mes de marzo", anuncian los agentes en una publicación en su cuenta de X. "La investigación continúa abierta contra el entramado de blanqueo de capitales de la organización criminal y no se descartan nuevas detenciones", ha avisado. Un mensaje que va acompañado de un hashtag: "#SomosTuPolicía".

Este narcotúnel mide 19 metros de profundidad, 1,20 de altura y 80 centímetros de ancho. Dos personas lideraban la red. Uno desde Marruecos, considerado el 'narcoarquitecto'. También es el responsable del primer túnel descubierto el año pasado. La otra persona operaba desde Ceuta, negociando los envíos y cerrando los acuerdos. En total, se intervinieron 17 toneladas de droga.

Un narco túnel de lujo

A finales del mes de marzo, la Policía anunciaba el descubrimiento de un narcotúnel, una infraestructura que pasa de forma subterránea bajo la valla que hace frontera entre Ceuta y Marruecos. En laSexta, enseñamos las imágenes de este camino de la droga casi de lujo, demostrando que habían instalado toda la tecnología necesaria para transportar la droga cómodamente.

Un narcotúnel de lujo en imágenes: los narcos instalaron rieles, vagones y hasta montacargas para llevar la droga de Ceuta a Marruecos

En el vídeo se pueden ver las imágenes del momento en el que los agentes irrumpieron en el narcotúnel. Pero también se puede ver a la perfección cómo es esta infraestructura por dentro, con rieles, vagones y hasta montacargas para mover las toneladas de hachís.

Hay que recordar que con esta acción, tal y como dijo la Policía, "se ha desarticulado una de las mayores redes de distribución de hachís de España".

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