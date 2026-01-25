Las excentricidades de Julio Iglesias: de llenar una piscina de hielo a construir una plaza de toros en 40 días

El cantante ocupó titulares por un capricho llamativo: cazaron, en su avión privado, varios kilos de frutas y verduras procedentes de Miami que pretendía introducir, de manera clandestina, en República Dominicana.

En La Muela, Zaragoza, tuvieron que levantar una plaza de toros en solo 40 días. Julio Iglesias, como contaba su alcaldesa, "parece ser que no actuaba si no era en una plaza de toros". Pero este es solo un capricho de los muchos que, supuestamente, tendría el cantante.

Se cuenta que, por ejemplo, un verano, harto de espera a que bajara la temperatura del agua de la piscina, pidió traer cinco toneladas de hielo. O que, incluso, hizo regresas su jet en pleno vuelo porque se habían olvidado su salsa de tomate favorita.

Elena Cabrera explica que el artista "desprecia muchos aspectos de la República Dominicana". El cantante hacía comentarios a las trabajadoras de sus mansiones, a sus cocineras, sobre que no le gustaba la comida local, las frutas o las verduras.

"Ha salido en las noticias como le han incautado kilos de frutas procedentes de Miami en su avión privado, kilos que pretendía introducir de manera clandestina en República Dominicana", señala la periodista de 'elDiario.es'.

"Evidentemente hay muchas anécdotas de excentricidades o caprichos", expone Hans Laguna. El sociólogo cuenta que el Iglesias pidió que trajeran maquinaria pesada para retirar las algas que ensuciaban una playa o, por ejemplo, "con su avión privado, hacer traer a su perro de Miami a Los Ángeles" o, incluso, "hacer traer bidones de agua de grifo de Miami porque consideraba que le sentaba mejor a su pelo".

