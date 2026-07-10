Los fallecidos en el incendio de Los Gallardos intentaron huir andando de las llamas o quedaron atrapados en sus coches: fue una ratonera

Los detalles Las víctimas intentaron buscar una salida por su cuenta a través de una rambla, lo que resultó ser "una verdadera trampa", en lugar de seguir la orden de confinamiento o las rutas de evacuación previstas por los servicios de emergencia.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado que la mayoría de las once víctimas mortales del incendio forestal en Los Gallardos, Almería, son extranjeras. La tragedia ocurrió cuando las víctimas intentaron huir por su cuenta, ignorando las rutas de evacuación oficiales. En un escenario, cuatro personas de origen británico murieron en un vehículo, y en otro, siete fallecieron mientras caminaban buscando una salida. El incendio, que ha calcinado 3.150 hectáreas, es considerado el más grave en la región. Actualmente, 122 personas han sido realojadas, y se han desplegado numerosos efectivos para controlar el fuego.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las once víctimas mortales del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación.

Así lo ha avanzado el consejero tras explicar que los fallecimientos se produjeron después de que las víctimas decidieran buscar una salida por su cuenta a través de una rambla, lo que resultó ser "una verdadera trampa", en lugar de seguir la orden de confinamiento o las rutas de evacuación previstas por los servicios de emergencia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que esta tragedia se ha producido porque el fuego ha creado una "especie de ratonera".

Los servicios de emergencia han hallado a las víctimas en dos escenarios distintos. En el primero, cuatro personas perdieron la vida en el interior de un vehículo. Según los primeros indicios apuntados por el consejero serían de origen británico, una hipótesis reforzada por el hecho de que el coche siniestrado tenía el volante situado en el lado contrario.

En un segundo escenario, otras siete personas fallecieron mientras caminaban tras haber abandonado sus vehículos para buscar una vía de escape. El origen exacto de este segundo grupo de fallecidos aún está por determinar.

Una tragedia sin precedentes

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reiterado que se trata de una "tragedia sin precedentes" y "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la comunidad autónoma. El consejero ha hecho un llamamiento explícito a la calma y a evitar decisiones unilaterales de evacuación, insistiendo a los vecinos en la absoluta necesidad de no tomar caminos ni vías de escape que no hayan sido coordinados y autorizados de manera expresa por los servicios de emergencia.

Las pesquisas iniciales confirman que el desvío por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó las consecuencias del desalojo en las primeras horas del suceso. Sanz ha concretado dos "escenarios": uno con cuatro personas de origen británico muertas en un vehículo, y otro con siete muertos que al parecer "estaban caminando" y "buscando una salida" que "no era la prevista".

"Tenemos en estos momentos 122 personas realojadas tanto en el teatro de Lubrín como en el polideportivo de Garrucha (...) casi todas procedentes de Bédar", ha dicho Sanz. "La situación del incendio es compleja. Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima", ha explicado Sanz, quien ha concretado que el "flanco derecho es el más preocupante", dónde el fuego puede acabar en zonas de cultivo, y un flanco izquierdo "muy activo" en el que aún no se ha podido entrar a trabajar.

"La actualización del perímetro del incendio se estima en unas 3.150 hectáreas calcinadas (...) Durante la gestión de este incendio hemos tenido muchísimos efectivos, 464 efectivos con 124 vehículos. El Infoca dispone de 21 retenes de bomberos, que son 150 bomberos, 9 camiones, con 18 técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente", ha señalado.

Sanz ha concretado que desde primera hora de la mañana se contará con "11 medios aéreos y a partir de ahí se irán incorporando un número mayor" de estas aeronaves, toda vez que "ya está incorporada la Unidad Militar de Emergencias con 64 miembros", contando con 12 autobombas y dos nodrizas.

"Tenemos cuatro heridos más graves que tienen diferentes tipologías de quemaduras y que seguramente terminen siendo trasladados al Hospital Virgen del Rocío en helicóptero desde el hospital Torrecárdenas, que es donde se han trasladado, y tenemos cuatro menos graves. Por tanto, 8 heridos", ha apuntado por otro lado el consejero. A esta hora de la mañana permanecen evacuados los habitantes de los núcleos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar, además de los usuarios del complejo turístico "Miraflores".

La red de transportes e infraestructuras de la comarca del Levante almeriense continúa severamente afectada, aunque varias vías han sido ya abiertas. El origen del siniestro, que motivó más de 150 llamadas de alerta al centro coordinador 112, se sitúa en el kilómetro 511 de la citada N-340A. Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante.

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