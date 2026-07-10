La UME despliega más de 200 efectivos con 70 vehículos "de todo tipo" en la zona del incendio de Los Gallardos (Almería)

Los detalles La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que la evolución del fuego es "desfavorable", por lo que ha pedido que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos y 70 vehículos para combatir el incendio en Los Gallardos, Almería, que ha causado 12 muertos y 8 heridos, 4 de ellos graves. La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su solidaridad hacia las familias afectadas y destacó la gravedad de la situación. Las víctimas, de nacionalidad extranjera, quedaron atrapadas en sus coches al intentar huir por un camino alternativo. La Guardia Civil ha habilitado un puesto en Garrucha para la recogida de denuncias de desaparecidos y la toma de muestras de ADN para su identificación.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 220 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería).

Así lo ha confirmado en la Cadena Ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha manifestado que "la tragedia de Almería hace que estemos todos en una situación de shock". Margarita Robles ha trasladado "toda la solidaridad y cariño a las familias de los fallecidos y a todos los que están sufriendo estas consecuencias tan terribles del fuego".

"Estoy en contacto con el jefe de la UME y en una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego tanto por Andalucía, la Comunidad, como hace siempre, como por la Unidad Militar la solidaridad va a ser total en circunstancias tan dramáticas como estas", ha concluido.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense ha dejado al menos once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves. Además, 19 personas continúan desaparecidas.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa".

El Miteco despliega cuatro aviones anfibios y un helicóptero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desplegado cuatro aviones anfibios y un helicóptero en Los Gallardos.

Los cuatro aviones tipo FOCA operarán en relevos escalonados de dos en dos para asegurar un servicio permanente de descarga, han detallado desde el Ministerio que dirige Sara Aagesen. El helicóptero es una nave tipo Mike bombardero.

Guardia Civil pone en Garrucha un puesto para denunciar desaparecidos en el incendio

La Guardia Civil ha habilitado en el puesto de Garrucha (Almería), situado en la calle Mayor de la localidad, una oficina para la recogida de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio.

Según ha trasladado la Comandancia a los medios, el objetivo prioritario de esta oficia es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias con las que "lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible".

Desde la Guardia Civil han hecho un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan hacia este punto y así poder agilizar el proceso de identificación de los desaparecidos de forma paralela a los trabajos de extinción del incendio.

Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

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